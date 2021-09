Buitenlandse studenten wanhopig over kamertekort: ‘Ik ging zelfs de engerds mailen’

‘Ik heb 150 mails verstuurd’

Milena Ivanovic (24) uit Servië, psychologiestudent aan de Universiteit van Tilburg

“In totaal heb ik zo’n 150 e-mails verstuurd om een kamer te vinden. Geen enkel antwoord. Een keer een bezichtiging. De gemeente en de universiteit weten van alle omstandigheden hier in Tilburg maar doen er weinig tot niets aan. Ik kan tot 1 oktober in deze opslagkamer blijven voor 50 euro per week. Daarna kan ik misschien een kamer krijgen bij een Servisch koppel voor 500 euro per maand. Dat contact heb ik gevonden via de post-its die ik achterliet op de deur van Balkanrestaurants. Ik heb nog geluk, ik heb een vooruitzicht. Ook al had ik in plaats van in een Servische omgeving het liefst in een internationale omgeving gewoond.

De Servische psychologiestudent Milena Ivanovic verblijft in een opslagruimte voor 50 euro per week in Tilburg. Beeld Vivian Keulards

“Op een gegeven moment ben je zo wanhopig dat je zelfs de engerds gaat mailen. Op Instagram had ik een oproep geplaatst met de tag #tilburguniversity en de tekst: ‘help me not be homeless, please’. Iemand reageerde dat hij een plek had en hij me wilde leren kennen. Toen ik daar weer op reageerde, bleek hij vervolgens in mij geïnteresseerd ‘als man’. Ik heb hem vriendelijk geblokkeerd. Ook reageerde ik op een woonruimte voor 200 euro op Marktplaats, zonder foto’s. Dat was al raar. Maar ik dacht, dan neem ik mijn ouders wel mee. De man die die kamer aanbood, wilde om half negen ’s avonds ergens op straat afspreken. Ik ben uiteindelijk niet gegaan, ik wilde mezelf en mijn ouders niet in gevaar brengen.”

De Turkse Irmak Tankurt slaapt voorlopig op de bank bij een vriend. Beeld Vivian Keulards

‘De helft van de internationale studenten slaapt in hostels’

Irmak Tankurt (28) uit Turkije, psychologiestudent aan de Universiteit van Amsterdam

“Ik zoek al maanden naar een kamer in Amsterdam, zoals velen. De helft van de eerstejaars internationale studenten slaapt in hostels. En dat terwijl sommigen maar twee uur fysiek les hebben, de rest is online. Ben je dakloos voor die twee uur in de week.

“Mensen hebben geen idee hoe erg het hier is. In het buitenland komt dit nieuws niet tot je. Ik krijg het ook niet uitgelegd aan mijn ouders. Mijn zus studeert in Turkije, zodat ik de kans krijg om hier te studeren. Mijn ouders ondersteunen me, maar daarnaast heb ik vier banen om rond te kunnen komen.

“We waren zo blij dat een vriend een kamer kreeg toegewezen in de loterij. Voorlopig mag ik bij hem op de bank slapen en mijn spullen opslaan. Ik dacht altijd: Nederland is the best. Maar als ik dit allemaal van tevoren had geweten, had ik het niet gedaan.”

De Colombiaanse studente Natalia Ricaurte wordt het land uitgezet als ze geen kamer kan vinden. Beeld Vivian Keulards

‘Als ik in oktober geen vaste woonplaats heb, word ik het land uitgezet’

Natalia Ricaurte (28) uit Colombia, student communicatie- en informatiewetenschappen aan de Universiteit Van Tilburg

“Ik ben al sinds begin augustus in Nederland. Eerst heb ik bij vrienden geslapen, vervolgens in dit hostel in Tilburg. Over de honderd berichten heb ik gestuurd om een kamer te vinden, maar tevergeefs. Als ik na oktober geen vaste woon- of verblijfplaats heb, word ik het land uitgezet, vanwege mijn visum.

“Het zure is dat ik nog aan de universiteit vroeg: worden het online lessen? Eind mei kwam de mededeling dat we hier moesten zijn voor colleges. Maar nu ik eenmaal ben afgereisd, blijkt alles toch online te gaan, behalve mijn Nederlandse les. Lekker dan.

“Ze moeten echt duidelijker communiceren. En: niet méér mensen aannemen dan ze aan kunnen! Ik heb gedacht om me weer uit te schrijven, maar inmiddels heb ik al zoveel geld uitgegeven dat ik niet kan opgeven.”

