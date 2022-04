Buitenlandse kinderen adopteren kan binnenkort weer, maar alleen via de overheid

Adoptie van kinderen uit het buitenland kan binnenkort weer, maar alleen nog via de staat. De vier bemiddelingsbureaus die er nu nog zijn, gaan op in die nieuwe organisatie en komen onder streng toezicht van de minister van rechtsbescherming, Franc Weerwind. Vrijdagmiddag neemt het kabinet een besluit over de plannen. Maandag volgt de officiële bekendmaking.

Hoe de plannen er precies uitzien, is nog niet bekend. Wel meldt het AD dat buitenlandse adopties niet doorgaan als de kinderen in het land van herkomst ook een onderkomen kunnen krijgen.

Kinderhandel en kinderdiefstal

Adoptie uit het buitenland is een gevoelig onderwerp vanwege misstanden uit het verleden. Een onderzoekscommissie onder leiding van oud-topambtenaar Tjibbe Joustra velde vorig jaar een hard oordeel over de misstanden. Volgens de commissie was er in de landen van herkomst sprake van kinderhandel en kinderdiefstal. Daarom wilde Joustra het liefst helemaal stoppen met adoptie uit het buitenland. Ook het kabinet overwoog dat lange tijd, maar koos toch voor een tussenoplossing.

René Hoksbergen is blij met besluit om de adoptie van buitenlandse kinderen onder staatstoezicht te plaatsen. De emeritus hoogleraar is gespecialiseerd in adoptie en is oud-bestuurslid van Wereldkinderen, een van de bemiddelingsbureaus die nu opgaan in de nieuwe overheidsorganisatie.

“Ik heb dit al jaren geleden bepleit”, zegt hij over de plannen om de uitvoering van buitenlandse adoptie aan de staat over te laten. “Dat was absoluut nodig omdat in de oude situatie, met particuliere bemiddelingsbureaus, te veel naar het belang van de ouders werd gekeken en niet naar het belang van de betreffende kinderen. Adoptiekinderen moeten in principe in hun eigen omgeving blijven. Als het fout gaat, zijn de gevolgen te ernstig. Als het nu in één op de 10.000 gevallen fout gaat, oké, maar dat is niet zo. Dat ligt dichter bij de 20 of 30 procent, en dat is echt veel te veel.”

Maar bleek uit het rapport van Tjibbe Joustra juist niet dat de overheid zelf ook veel steken had laten vallen bij buitenlandse adopties door te makkelijk goedkeuring te geven?

“Ja, maar die fouten willen ze nu voorkomen door de adoptie zelf in handen te nemen. De fouten die de overheid maakte, ontstonden omdat zij zich er totaal niet mee bemoeiden. De overheid moest vertrouwen op de informatie van bemiddelingsbureaus en de informatie uit landen van herkomst. Ik wil hier wel benadrukken dat de meeste adoptieouders te goeder trouw zijn geweest.”

Voordat kinderen ter adoptie naar Nederland mogen komen, wil het kabinet eerst kijken of zij niet in de landen van herkomst opgevangen kunnen worden. Ook iets dat u bepleit.

“Ja, opvang bij familie, in de buurt. Misschien dat we zo de landen van herkomst enigszins kunnen beïnvloeden zodat zij beter voor hun kinderen zorgen als bijvoorbeeld de ouders overlijden. In het westen hebben we lang gedacht dat wij beter voor die kinderen kunnen zorgen dan de landen van herkomst. In aantal gevallen is dat zo, maar over het algemeen niet. Nu er enkele tienduizenden buitenlandse adoptiekinderen volwassen zijn, weten we dat veel van hen een drang hebben om hun verleden te ontdekken. Het is een identiteitskwestie. Je verliest zo veel als je als adoptiekind naar een ander land gaat. Je taal, familie, ouders, geloof, cultuur. Dat hebben we ons, ikzelf ook, te weinig gerealiseerd.”

Moeten we dan niet helemaal stoppen met buitenlandse adoptie?

Dat vroegen ambtenaren mij ook toen ze tijdens het hoogtepunt van de pandemie op bezoek kwamen. Ik zei toen: iets volledig verbieden, daar ben ik te liberaal voor. Voor een aantal kinderen kan adoptie een noodzakelijke oplossing zijn in hun leven. Denk aan albinokinderen in bepaalde Afrikaanse landen. Zo’n kind krijgt geen mogelijkheden. Daarom moet je buitenlandse adoptie niet voor 100 procent verbieden zodat er ruimte is voor uitzonderingsgevallen.”

