Buiten zitten geeft geluksgevoel, zelfs in de regen winnen de terrasklevers

Overal mogen horeca-ondernemers hun terras uitbreiden om zich aan de anderhalvemeterregel te kunnen houden. In het pittoreske Friese stadje IJlst lopen de serveersters van Stadsherberg Het Wapen van IJlst steeds over de rijbaan naar de tafels aan het water. Durven klanten binnen te eten? “Ik merk geen verschil”, zegt eigenaar Evert Schreur, die behalve twee langwerpige terrassen, binnen nog vier geschakelde gebouwen heeft als restaurant voor de klanten.

De terrasuitbreiding heeft hem niet veel geholpen, vanwege de vereiste ruimere opstelling. “Het scheelt misschien één of twee tafels.” Een tot tafel verbouwde boomstam is in gebruik om gasten te registreren. “Wij vragen om een naam, 06-nummer en tijd van aankomst. 95 procent doet mee. Met de rest ga ik geen discussie aan. De verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf.”

Het Wapen van IJlst is met de bezetting deze maand terug op pre-corona-niveau. “Mensen willen er op uit, iedereen is op vakantie. Maar ik zie nu wel veel minder Duitsers.”

Inlopen van de financiële achterstand zal nog jaren duren

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil bij goede coronacijfers zo snel mogelijk van de anderhalvemeterregel af. “Want die zit volledige bezetting in de weg.” Het aantal faillissementen valt mee, maar het inlopen van de financiële achterstand zal nog jaren duren, aldus een woordvoerder van KHN.

Buiten zitten is populair. Zelfs in de druilerige regen op een horecapleintje in Amsterdam-West winnen de terrasklevers. Bij Two Chefs Brewing, en bij Mamas & Tapas Bar is het buiten drukker. Uitzondering is de Turkse buurman Orontes West: “Natuurlijk. Met dit weer?”, vraagt de ober.

Ook aan de waterkant staan bij Stadsherberg Het Wapen van IJlst nu tafels om voldoende ruimte te waarborgen. Beeld Sjaak Verboom

In de regen plaatsnemen op het terras is mogelijk omdat vierkante parasols van reusachtige afmetingen dit Hugo de Grootplein hebben overgenomen. Met heaters. Het betekent ook meer omzet nu terrassen het hele jaar een optie blijven. “Buiten zitten geeft een gevoel van vrijheid en geluk”, aldus Michelle Geerlings, op haar scootmobiel. Zij gaat vanwege corona niet snel in een restaurant zitten, ondanks haar vaccinaties.

Bij Two Chefs Brewing, het restaurant van een lokale brouwerij, vertelt barmanager Robin Kraak dat bij een reservering iedereen het liefste buiten wil zitten. Twee weken voor de lockdown nam het bedrijf dit restaurant over. “Wij trekken een jonger publiek, dat houdt van eten en lekker bier drinken.” Sommige terrassen hebben zelfs meer zitplaatsen dan de binnenruimte. Dat geldt ook voor Two Chefs Brewing, dat goed draait, mede dankzij zeventig buitenplaatsen.

Alleen buiten eten serveren

In de restaurants aan het plein is meer ruimte tussen de tafels dan voorheen. Maar het lijkt of de gasten de wens van KHN al vervullen: de anderhalvemeterregel tussen eters uit verschillende huishoudens lijkt iets uit een ver verleden. Vooral voor de vele kleine zaken is die regel fnuikend, aldus KHN. Wat verderop in de Potgieterstraat heeft Bar Mimi dat opgelost door eten niet meer in de pijpenla binnen, maar alleen buiten te serveren. Ook dit terrasje is uitgebreid, met onder de luifels warmtestralers.

Stamgasten Joke Bakker (76) en Sjoerd Veen (67) “hebben alle eigenaren overleefd”. Eerst heette het eetcafé Potgieter, daarna Bar Berlijn, Bar Sebastian en dan nu Mimi. ‘Inchecken’ kan via een QR-code, maar dat hebben Bakker en Veen niet gedaan. “In een restaurant binnen eten, doe ik nu niet. Er zijn zoveel gehersenspoelden die zich niet laten vaccineren. Wees dan consequent en blijf thuis”, zegt Bakker met een mondkapje aan haar kin.

Horeca-eigenaar Schreur uit IJlst sluit zich aan bij de wens dat iedereen straks gevaccineerd is: “Dan zijn we van de beperkingen af, en kunnen wij gewoon ons werk doen en gastvrij zijn.”

