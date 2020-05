Bruuske boerendiplomaat Mark Calon kon geen vrienden maken

Als iemand complimenten krijgt voor wat hij in zijn werk heeft weten te bereiken, is het vaak veelzeggend wat daarbij níet wordt genoemd. Zo krijgt Marc Calon, die woensdag zijn functie neerlegde als voorzitter van boerenbelangenorganisatie LTO Nederland, van zijn werkgever lof voor zijn inzet op ‘het pensioendossier’ en ‘het klimaatdossier’. Niet genoemd wordt: ‘het stikstofdossier’, terwijl dat het afgelopen jaar het heetste hangijzer voor agrarisch Nederland was.

Duizenden tractoren veroorzaakten een verkeersinfarct op de snelwegen, het Malieveld stond vol boze boeren en menig zelfverklaard boerenleider mocht tijdens de protesten tegen de stikstofaanpak de menigte toespreken. Maar niet Marc Calon. LTO stond erbij en keek ernaar, voorbijgestreefd door de Farmers Defence Force. Hier was duidelijk iets fout gegaan.

Het leek in 2017 nog wel zo’n goede combinatie, Calon (boerenzoon, voorheen PvdA-gedeputeerde in Groningen en bestuurder bij woonkoepel Aedes) en LTO Nederland. Veel werd ook van hem verwacht toen Carola Schouten, een boerendochter, aantrad als minister van Landbouw. Die twee zouden dezelfde taal spreken. ‘Sorry trouwens dat ik steeds Carola zeg, ik ken haar al vrij lang,’ zei Calon in Trouw ter illustratie van zijn verstandhouding met de minister.

Minister Schouten liet zich niet inpalmen

Maar de minister liet zich niet zo gemakkelijk inpalmen. Toen ze het vernieuwde LTO-kantoor opende, op een steenworp van het ministerie, benadrukte ze dat het niet de bedoeling was dat buurman Calon nu voortdurend kopjes koffie kwam drinken.

Bij Calon zelf nam de irritatie over Schouten toe. Toen hij vond dat de minister te weinig deed om boeren de droge zomer van 2018 door te helpen, zei hij in een interview: ‘Het ministerie doet geen flikker. Regelneukerij is belangrijker dan het boerenbelang.’ Van zulk weinig verfijnd vocabulaire bediende de nationale landbouwlobbyist Calon zich wel vaker. De minister was daar niet van gediend en zette hem eens publiekelijk op zijn plaats door sarcastisch op te merken dat beleid ‘vele vaders’ heeft.

Zijn optreden maakte Calon ook binnen de agrarische sector omstreden. Een deel van de boeren vond dat een belangen- en lobbyorganisatie niet zo’n bruuske toon dient aan te slaan, een ander deel vond juist dat Calon en LTO te veel aan de leiband van het ministerie liepen en te weinig resultaten voor de sector boekten. In een peiling van Trouw zei 80 procent van de ondervraagde boeren zich niet door LTO vertegenwoordigd te voelen. In het bijzijn van minister Schouten bitste Calon daarop dat een nog groter deel zich niet vertegenwoordigd voelt door de politiek.

‘Stikstof’ werd geen succesdossier

De verdeeldheid in de agrarische sector bleek een voedingsbodem voor nieuwe organisaties die zich opwierpen als hoeder van het boerenbelang, zoals de Farmers Defence Force, die liever actie voert dan overlegt.

Even leken alle kikkers weer in de kruiwagen, toen vorig najaar het Landbouw Collectief werd gevormd om met minister Schouten te overleggen over een noodzakelijke nieuwe aanpak van stikstof. Een eenheid werd het collectief nooit – Calon benadrukte altijd de tijdelijkheid van het verbond en LTO stapte vorige week uit de samenwerking. De taak zat erop, er was een nieuwe stikstofaanpak tot stand gebracht. Maar met die nieuwe regels was geen enkele boer blij, ook LTO niet (dat een rechtszaak tegen de minister voorbereidt), en op het lijstje met verdiensten van Calon is ‘stikstof’ de grote afwezige.

Woensdag legde Calon zijn functie neer, “wegens gebrek aan draagvlak”. Dat gebrek is deels een gegeven waar iedere traditionele belangenorganisatie (van vakbond tot politieke partij) mee kampt. Voor een even groot deel is het terug te voeren op Calons eigen karakter.

Lees ook:

Mestfraude? Oplossen. Uitroeien!

Fraude, fosfaat, fipronil – boerenvoorman Marc Calon holde van crisis naar crisis. ‘Zelfs in een politiestaat glippen slimmeriken door de mazen van de wet’, zei hij in gesprek met Trouw.