Bruls stelt ultimatum in opvangcrisis: 1 oktober moet Rijk een oplossing hebben

Dat zei burgemeester Bruls van Nijmegen maandagavond na afloop van een spoedoverleg met burgemeester Koen Schuiling (Groningen) en staatssecretaris Eric van der Burg (asiel). Dat overleg had alles te maken met de crisis rond Ter Apel in Groningen, waar asielzoekers buiten verblijven (en slapen) zonder voldoende water, sanitaire voorzieningen of medische zorg. Deze week zitten zij in de brandende hitte te wachten voor het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, op het terrein van het asielzoekerscentrum in Ter Apel.

“Zoals het nu in Ter Apel gaat kan het echt niet meer. De situatie wordt met de week ernstiger. We moeten iets bedenken, want dit is een hopeloze toestand”, aldus Bruls. Als tijdelijke oplossing zorgt elke veiligheidsregio voor 225 extra noodopvangplekken. Uit een inventarisatie bleek eind vorige week dat de ene regio daarin meer vooruitgang boekt dan de andere. Terwijl regio’s als Groningen en Rotterdam-Rijnmond meer doen dan afgesproken, hadden Limburg-Noord, Drenthe en Noord- en Oost-Gelderland nog geen enkele plek gerealiseerd.

Kritiek Van der Burg

Staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) is kritisch op gemeenten die niet over de brug komen en vindt dat te weinig burgemeesters hun collega in Ter Apel te hulp schieten. Dat zei hij zaterdag in een interview in Trouw. “Je kunt kritiek hebben op het kabinet, of op het Coa, op iedereen. Maar je wilt toch ook gewoon je collega-raadsleden en wethouders helpen? Ik had daarin echt meer verwacht.” Om de asielopvang vlot te trekken moet hij daarom gemeenten gaan verplichten mensen op te vangen.

Maandag volgde het weerwoord van Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad met daarin de 25 burgemeesters van alle Veiligheidsregio's. Vanaf 1 oktober is het volgens hem afgelopen met de tijdelijke oplossingen die telkens worden neergelegd bij de regio's en gemeenten. “Gemeenten zoeken overal naar crisisnoodopvang, maar kunnen de problemen van het Coa (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, red.) niet oplossen. En het is ook geen taak van de gemeenten. Het Rijk kan geen roofbouw op gemeenten gaan plegen”, aldus de beraadsvoorzitter.

Grootschalige opvanglocaties

Na 1 oktober moet het Rijk daarom met een andere oplossing komen, aldus Bruls. Het Veiligheidsberaad stuurt daar dinsdag een brief over aan het kabinet.

Maandag is er ook gesproken over grootschalige opvanglocaties voor asielzoekers die er nog deze week zouden moeten komen om de druk van de asielketen af te halen. Desnoods is dwang nodig om deze locaties te realiseren, klonk het maandagavond. Naar verwachting wordt hierover dinsdag meer bekend gemaakt, als er weer overleg wordt gevoerd door staatssecretaris Van der Burg.

Lees ook:

Griekse toestanden in Ter Apel: hoe kan het zo misgaan in de asielopvang?

Asielzoekers zijn de dupe van bezuinigingen, personeelskrapte en chaos bij alle organisaties die zich met hen bezighouden.

Opnieuw slapen er mensen buiten in chaotisch Ter Apel. ‘Stop met duwen, nu stoppen met duwen’

De situatie in Ter Apel verslechtert. Asielzoekers sliepen ook in de nacht van zondag op maandag buiten. Er ligt afval, toiletten worden niet schoongemaakt.