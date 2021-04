Britse variant is mogelijk toch niet dodelijker, wel een stuk besmettelijker

De Britse variant van het coronavirus, ook wel B.1.1.7, is mogelijk toch niet extra dodelijk of ziekmakend. Dat blijkt uit twee verschillende onderzoeken die gelijktijdig zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. In beide onderzoeken werden het ziekteproces van mensen mét en zonder de Britse variant van het coronavirus vergeleken. Er waren nauwelijks verschillen op te merken.

Deze uitkomsten kunnen goed nieuws zijn, ook voor de situatie hier. De Britse variant is in Nederland dominant. Uit steekproeven van het RIVM blijkt dat ongeveer 90 procent van alle infecties met de Britse variant zijn. Een van de nieuwe onderzoeken bevestigt wel wat al langer wordt vermoed: de virusvariant B.1.1.7. is 30 tot 40 procent besmettelijker dan de oudere versies van het virus die rondgingen.

Eind vorig jaar dook de Britse variant op in het Verenigd Koninkrijk. Versoepelingen die rond de kerst door premier Boris Johnson waren aangekondigd, werden in allerijl ingetrokken. Dat mocht niet baten, in de weken na kerst liet de Britse variant van het virus zien hoe besmettelijk ze is: het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames ontplofte.

Wél dodelijker

Uit drie eerdere onderzoeken naar deze besmettingen kwam juist het beeld naar voren dat de Britse variant wel dodelijker is. Hierop vermeldde het RIVM: ‘Inmiddels is uit onderzoek in het Verenigd Koninkrijk duidelijk geworden dat mensen die daar besmet raken met de Britse variant zieker werden en vaker kwamen te overlijden dan het geval was bij de ‘oude’ varianten.’ Die conclusie wordt nu mogelijk ontkracht.

Het verschil met eerdere onderzoeken is dat toen een grote populatie werd bekeken. Voor één van deze twee publicaties zijn de gevolgen voor individuele patiënten in een ziekenhuis onderzocht. Wetenschappers bekeken de gegevens van 341 positief geteste Britten, mét en zonder de Britse variant. Van de patiënten met de Britse variant werd 36 procent erg ziek, bij de andere patiënten was dit 38 procent.

Drie onafhankelijke experts die dit nieuwe onderzoek hebben gecontroleerd, stellen vast dat uit het rapport blijkt dat de een verhoging van het risico op ernstige ziekte of overlijden door de Britse variant van het virus bij individuele patiënten minimaal is. Die bevinding noemen de deskundigen ‘geruststellend’, maar ze zeggen erbij dat verdere bevestiging in grotere studies nodig is.

Een stuk besmettelijker

In het andere onderzoek volgden de onderzoekers het ziekteverloop van bijna 37 duizend Britten, die dit bijhielden via een app. De onderzoekers vonden geen verschillen in symptomen of duur van de ziekte tussen de oude en de Britse variant. Wel bleek uit het onderzoek dat de Britse variant inderdaad een stuk besmettelijker is dan de oudere virusvariant.

De Nederlandse regering probeerde de introductie van de variant hier af te remmen, onder meer door reisbewegingen streng te beperken. Dit bleek achteraf zinloos. De variant had zich al in Nederland genesteld en verspreidde zich in razend tempo over het land.

