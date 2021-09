Brits onderzoek: een op de zeven kinderen met covid heeft langdurig klachten

Drie maanden na een positieve coronatest heeft zo'n 14 procent van de kinderen tussen 11 en 17 jaar nog last van drie of meer gezondheidsklachten die waarschijnlijk voortkomen uit hun coronabesmetting. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofdpijn, keelpijn, vermoeidheid en verlies van reuk en smaak.

Dat blijkt volgens wetenschappers uit een groot onderzoek naar langdurige covid (of long covid) bij kinderen, onder leiding van het Londense University College en de Britse gezondheidsorganisatie Public Health England. Het onderzoek is nog niet gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift en beoordeeld door collega-wetenschappers, maar deze week al wel naar buiten gebracht.

Korte vragenlijst voorgelegd

De onderzoekers vergeleken ruim 3000 kinderen met een positieve coronatest met bijna 4000 kinderen met een negatieve coronatest. Bij beide groepen kwamen corona-achtige klachten voor, omdat die nu eenmaal ook regelmatig voorkomen zonder coronabesmetting. Door beide groepen te vergelijken, wilden de onderzoekers bepalen welk deel van de klachten samenhangt met corona.

Van de kinderen die positief testte, had ruim 30 procent drie of meer klachten op het moment van de PCR-test. Bij de kinderen die een negatieve uitslag kregen, was dat ruim 8 procent.

Drie maanden later kregen de kinderen een korte vragenlijst voorgelegd, online of op papier. Op dat moment had 30 procent van de kinderen die eerder positief testte drie of meer corona-achtige klachten. Bij de kinderen met een eerdere negatieve testuitslag lag dat percentage op ruim 16 procent. Het verschil tussen beide groepen laat volgens de onderzoekers zien bij welk deel van de kinderen covid waarschijnlijk een rol speelt bij de klachten: 14 procent.

De scholen waren gesloten

Dat percentage is mogelijk een overschatting, stellen de onderzoekers zelf. De kinderen werden drie maanden na hun test benaderd voor het onderzoek. Het zou kunnen dat kinderen die op dat moment klachten hadden, vaker geneigd waren mee te doen. Die vertekening is wel beperkt: kinderen met een positieve test deden namelijk even vaak mee met de studie als kinderen met een negatieve test.

Dat meer kinderen op het moment van de studie klachten hadden, heeft ook een andere reden, zeggen de onderzoekers. Op het moment dat de groep op corona getest werd, in januari dit jaar, waren de scholen gesloten. Kinderen liepen daardoor relatief weinig andere infecties op. Drie maanden later, in april, waren de scholen open en stonden de kinderen ook weer bloot aan verkoudheden en andere virussen.

De onderzoekers vinden dat hun studie dan ook laat zien hoe belangrijk het is om een controlegroep met een negatieve coronatest mee te nemen.

Nederlands onderzoek

In Nederland werden vorige week ruim 3400 kinderen en jongeren van 10 tot en met 19 jaar positief getest. Dat is één vijfde van alle positieve tests die week. Een Nederlands onderzoek naar long covid loopt nog.

