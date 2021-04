Breda vraagt of kabinet nog achter 538-feest staat na onrust

Voor de microfoon van de NOS en RTL zei hij zondagavond: “Als ik ‘nee’ zeg en een dag later vindt in een Amsterdams stadion Ajax-AZ plaats met 7500 mensen, ook dichtbij een ziekenhuis. Waarom kan dat wel doorgaan en dan een evenement als dit niet? Alleen omdat er een petitie wordt ondertekend?”

Hij zegt dit na de ophef die is ontstaan over het Fieldlabs-testevent volgende week zaterdag met 10.000 mensen op het Chasséveld. Een petitie tegen het feest vanuit het nabijgelegen Amphia Ziekenhuis, wordt massaal ondertekend.

Doelstellingen

Depla benadrukte de doelstellingen van het Fieldlab-programma, namelijk ervaring op doen. “Hoe komen we op een veilige manier uit deze crisis, hoe kunnen we activiteiten organiseren? Dan moeten we testen in de praktijk. Als ik daar ‘nee’ tegen had gezegd dan had ik een veel lastiger antwoord te geven, een veel lastiger verhaal te doen, dan dat ik nu heb.” De gemeente Breda liet eerder op de dag in een schriftelijke verklaring al weten het kabinet te hebben gevraagd of het nog steeds achter het testevenement 538 Oranjedag staat. De gemeente heeft nog geen antwoord.

“We zien de maatschappelijke onrust”, staat in dat statement. “We zien ook de handtekeningen onder de petitie.” Volgens ingewijden was het feest ook mogelijk onderwerp van gesprek tijdens het Catshuis-overleg over de coronacrisis. Breda zegt verder dat de gemeente ‘ja’ heeft gezegd tegen 538 Oranjedag om te helpen bij de realisatie van de doelstellingen van de Fieldlabs. “Het doel van deze onderzoeken is om wetenschappelijk vast te stellen of evenementen zoals 538 Oranjedag veilig gehouden kunnen worden. Het is een volgende stap naar het openen van de samenleving, daar werken we graag aan mee.”

Veelgetekende petitie

De inmiddels veelgetekende petitie komt van chirurg Rogier Crolla en zijn medewerkers, die namens “verontruste zorgverleners, patiënten op de steeds langer wordende wachtlijsten, hun naasten en anderen” stellen dat “dit ondoordachte pseudo-experiment” moet worden afgeblazen.

Volgens een woordvoerster van het Amphia Ziekenhuis is de petitie van Crolla op persoonlijke titel, maar onderschrijft het ziekenhuis zijn oproep wel. Het Amphia stuurde eerder zelf al een brief aan de gemeente, waarin het de zorgen over de komst van het feest uitte vanwege de hoge druk op de zorg. Crolla zelf zegt “ontzettend verrast” te zijn door de overweldigende aandacht voor de actie. “Het succes van deze petitie en alle media-aandacht, laat zien hoe zeer dit in Nederland leeft en hoe hier over gedacht wordt”, zegt Crolla. Inmiddels is de petitie meer dan 225.000 keer ondertekend.

Gemeenteraad bijeen

Maandagavond komt de Bredase gemeenteraad bijeen voor een extra vergadering waarin burgemeester Depla tekst en uitleg moet geven over het toelaten van 538 Oranjedag.

Eerder oordeelde de hoofdredactie van Trouw in het commentaar van de krant anders: “Experimenteren is nuttig, voor nu en voor later. Maar wees helder over de doelstelling: voorop staat nu het verwerven van kennis. In de hoop dat iedereen daar later van profiteert.”

