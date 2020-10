Breakdancend uit wereldkampioen David (11) zijn zorgen over Armenië. ‘Ik doe wat ik kan. Dat is dansen’

“Kan het hier?” Vanonder zijn platte pet speurt David Kitoyan (11) de straat af. Pro forma draait-ie een pirouette. Dat gaat prima op deze vochtige, Haagse klinkers. Zo’n move is een peulenschil voor hem. Het jonge danstalent uit Zwolle zit nog op school, maar reist heel Europa door. Hij is wereldkampioen breakdance & hiphop, figureert regelmatig in clips en films en is ook te zien in tv-commercials van Appelsientje en Zeeman. Enorm energiek. Stilzitten is een straf.

Vandaag staat het gezicht bedrukt. “Kan het echt midden op straat?”, vraagt hij nogmaals. Moeder Merri (36) glimlacht en knikt. Ze parkeert haar luidsprekerbox bij de ingang van de Grenadierspoort, die toegang geeft tot het Binnenhof. Rechts van haar, vlakbij, staat het torentje van Rutte. Het voelt alsof de premier meekijkt, vanachter de ruiten.

Rutte is er niet, op herfstreces

Helaas. Rutte er niet. “Op herfstreces", laat de Rijksvoorlichtingsdienst telefonisch weten. Balen. Net nu David helemaal vanuit Zwolle richting Hofstad is gereden. Hij wil dansen voor de premier en vragen of hij ‘iets’ kan doen om het geweld tussen buurlanden Armenië en Azerbeidzjan te laten stoppen. Familie van David woont nog in Armenië en loopt gevaar. De baas van Nederland moet niet alleen ‘praten, praten, praten’, vindt David. De strijd escaleert. “Hij moet nu écht iets doen.”

Al drie weken checkt moeder Merri dagelijks de dodenlijst. Namen van jonge jongens. 18, 19 jaar oud. In Armenië sterven ze als slachtvee, vertelt ze. “Aan beide kanten hoor. En waarom?” Haar geboorteland verandert in een ruïne. Tranen wellen op. Ze woont al jaren in het veilige Zwolle. Net als haar ouders.

Merri is kapster en bezoekt wekelijks de kerk. De rest van de tijd is ze zoet met Davids dansloopbaan. De strijd in Armenië houdt haar dag en nacht bezig. “Juist in Nederland komt alles zo heftig binnen. Elke dag die beelden van kinderen met bloed op het gezicht.”

Klaaglijke Armeense muziek op het Binnenhof

David trekt zijn capuchon ver over het hoofd en doet daarna een paar rek- en strekoefeningen. Een beetje warm blijven, want er waait een gure wind. Als Merri de play-knop indrukt, raakt hij direct in vervoering. De klaaglijke muziek van een Armeense zangeres schalt over het Binnenhof. Beetje onwerkelijk. David maakt lenige sprongen en dansbewegingen. Loopt op zijn handen, helt vervaarlijk achterover, draait in slow motion rond en laat zich meevoeren door de weemoedige klanken.

Een paar mensen kijkt toe, zonder de context te begrijpen. Op het eind trekt hij de fleurige Armeense vlag uit zijn rugzak. Hij knielt deemoedig en bedekt zijn gezicht onder het doek. Een einde in mineur. Zo voelt het ook. Geen Rutte. Geen applaus. Ook nog een auto die het beeld verstoort. David kijkt sip, maar is ook opgelucht. Het zit erop. “Ik doe wat ik kan. Dat is dansen”, zegt hij zacht.

Bij Binnenhof nummer 18 geeft hij zijn handgeschreven brief af voor de premier. Hij moet zich melden via de intercom en mag – zichtbaar onder de indruk - via een dikke deur naar binnen. Dat voelt al wat beter. David was here. Hij heeft zijn daad gesteld.

Moeder Merri sluit hem in de armen. Tijd om naar huis te gaan. “Dit ga ik morgen wel op school vertellen.” Zijn moeder zucht. “Laten we hopen dat het ergens goed voor is geweest. Alle beetjes helpen. Toch?”

