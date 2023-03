Liveblog protesten

Brandweer Den Haag biedt natgespoten demonstranten droge kleding

De politie zet het waterkanon in tegen actievoerders van Extinction Rebellion (XR) die sinds het middaguur de Utrechtsebaan in Den Haag blokkeerden. Beeld ANP

Op deze plek houden we u zaterdag op de hoogte van de situatie in Den Haag. Daar vinden twee demonstraties plaats, van Farmers Defence Force in het Zuiderpark en van Extinction Rebellion rond snelweg A12.