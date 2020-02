Brandbrief Blok en andere Europese buitenlandministers over humanitaire ramp Idlib

Minister Stef Blok (buitenlandse zaken) roept het Syrische regime en ook Rusland op per direct te stoppen met aanvallen op Idlib, om een einde te maken aan de humanitaire ramp die daar steeds groter wordt. Blok doet die oproep in een opiniestuk in Trouw. Dertien andere Europese ministers van buitenlandse zaken ondertekenen de oproep. Het artikel verschijnt ook in andere Europese kranten.

Hulporganisaties wezen eerder op de humanitaire ramp die de Syrische bevolking van Idlib treft. De inwoners van Idlib kunnen geen kant op, omdat het Syrische regime het grondgebied tracht te heroveren op IS, geholpen door de Russische luchtmacht. De bevolking vlucht voor bombardementen met vatenbommen.

De ministers stellen dat het internationaal recht geschonden wordt, doordat ziekenhuizen, scholen en opvangcentra doelbewust worden beschoten.

Oproep tot staakt-het-vuren

De VN hebben gewaarschuwd voor een ongekende humanitaire ramp. De dertien ministers roepen het Syrische regime op tot een staakt-het-vuren en dringen er bij Rusland op aan om tot een oplossing te komen in onderhandeling met Turkije.

De EU en de lidstaten blijven de grootste donor van humanitaire hulp aan de Syrische bevolking. De ministers zien het ook als taak van de EU om straffeloosheid te bestrijden in het Syrische conflict. Daarbij hoort steun aan het doorverwijzen van zaken naar het Internationaal Strafhof. Onder de misdaden valt ook het gebruik van chemische wapens.

De ondertekenaars zijn de ministers van buitenlandse zaken van Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, België, Estland, Polen, Litouwen, Zweden, Denemarken, Finland, ­Ierland, Portugal en Nederland.

De aanvallen op de Syrische bevolking in Idlib dienen per direct te stoppen, schrijven Stef Blok en twaalf andere ministers van buitenlandse zaken in dit opiniestuk. De enig houdbare uitkomst uit de Syrische crisis is een politieke oplossing.