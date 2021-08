Brand in Amsterdamse flat mogelijk aangestoken wegens regenboogvlaggen

De brand in de studentenflat aan de Krelis Louwenstraat in Amsterdam- West begon vrijdag in de vroege ochtend op één van de bovenste verdiepingen van het pand. Vier mensen hebben volgens de brandweer zoveel rook geïnhaleerd dat ze naar het ziekenhuis moesten worden gebracht voor verdere behandeling.

De politie Amsterdam zegt aanwijzingen te hebben dat de brand is aangestoken. De brandstichters zouden het gemunt hebben op de flat aan de Krelis Louwenstraat, omdat daar regenboogvlaggen hangen. De politie houdt er rekening mee dat in de flat op meerdere plekken is geprobeerd om het vuur aan te steken.

In de omgeving van de flat zijn eerder incidenten geweest vanwege de vlaggen. Daarbij ging het om brandstichting en vernieling, zegt een woordvoerder van de politie. Er werd echter geen verdachte gevonden. “Onze dringende oproep na dit incident is dan ook: heb je iets gezien, laat het weten.”

‘Grote verscheidenheid aan mensen’

In de flat woont een ‘grote verscheidenheid aan mensen’, aldus de politie. Het is ook niet zo dat de bewoners snel kunnen aanwijzen wie de vernielingen pleegt. “Er zijn verschillende soorten bewoning, naast kamers zijn er ook hoekwoningen. Met name onder de studenten is er veel wisseling van de wacht, van mensen die bijvoorbeeld naar het buitenland gaan. Het is dus niet zo dat iedereen elkaar kent.” Of er een toename is in het aantal incidenten jegens regenboogvlaggen en andere lhbti+-symbolen, kan de woordvoerder nu niet zeggen.

Zo’n honderd mensen moesten uiteindelijk tijdens de brand worden geëvacueerd. Zij werden ondergebracht in een moskee en op een politiebureau. De brandweer schaalde tijdelijk op naar het niveau ‘zeer grote brand’, waarbij ook eenheden uit de omgeving worden opgeroepen om te helpen met blussen. Omdat er ook een hostel in het gebouw zit, moest de brandweer veel ruimtes controleren, zegt een woordvoerder. Later op de ochtend was het vuur onder controle.

De flat op de Krelis Louwenstraat wordt beheerd door studentenhuisvester Duwo. Op haar website schrijft Duwo dat het deze week begonnen is met het plaatsen van extra rookmelders en het treffen van andere maatregelen, zoals het vervangen van deuren. De studentenwoningen op Uilenstede in het zuiden van de stad hebben daarbij voorrang gekregen. Daar hadden bewoners na een brand enkele maanden geleden geklaagd dat een centraal alarmsysteem ontbrak in de flat. Of het gebouw op de Krelis Louwenstraat al voorzien is, is niet bekend. De woordvoerder van Duwo was vrijdagochtend nog niet bereikbaar.

