Brancheorganisatie kinderopvang boos over extra voorwaarde in de compensatieregeling voor de Stint

Gebruikers van de elektrische bakfiets Stint kunnen maximaal 12.000 euro schadevergoeding krijgen, omdat de overheid besloot het voertuig weer van de weg te halen na een ongeluk waarbij vier kinderen omkwamen. Dat is te lezen in een voorstel van het ministerie van infrastructuur en waterstaat, waarop onder meer kinderopvangorganisaties nu kunnen reageren.

Het waren met name kinderopvangorganisaties die gebruikmaakten van de Stint, om kinderen te vervoeren. Als het aan het ministerie ligt hebben zij recht op 3500 euro vanwege de gemaakte kosten voor vervangend vervoer en in totaal maximaal 8500 euro ter compensatie van de waardedaling van de Stint.

Het besluit om de Stint van de weg te halen werd genomen nadat in 2018 een ernstig ongeluk plaatsvond met het voertuig. Een begeleidster van een kinderdagverblijf, die met de Stint kinderen naar school vervoerde, slaagde er niet op tijd in te remmen bij een spoorwegovergang. Vier kinderen overleden toen de bakfiets vervolgens door een langsrazende trein werd gegrepen.

Gebruikers hebben recht op een schadevergoeding

Kort daarop besloot het ministerie dat die Stint niet langer de weg op mocht. Ondanks eerdere toestemming. Kinderopvangorganisaties die gebruik maakten van de Stint moesten op zoek naar vervangend vervoer en kwamen bovendien te zitten met een voertuig dat ze niet zomaar konden verkopen. Samen met de fabrikant van de Stint besloten ze de staat aansprakelijk te stellen voor de extra kosten.

In 2021 kregen zij gelijk van de Raad van State. Bij de keuring van de Stint in 2011 zijn fouten gemaakt, oordeelde de rechter. In die zin is het niet verwonderlijk dat later alsnog werd besloten het voertuig van de weg te halen, maar dat konden fabrikant en gebruikers niet zien aankomen. Omdat toestemming was gegeven voor het gebruik, konden zij ervan uitgaan dat het voertuig veilig genoeg was.

Complicerende factor is dat de hoogste bestuursrechter de staat alleen aansprakelijk stelde voor de schade die gebruikers van het lichte type Stint leden. Dat type (800 watt) was officieel goedgekeurd. Dat geldt niet voor de zwaardere Stint (1200 watt), die ook veel gebruikt werd in de kinderopvang. Die Stint is zelfs nooit ter goedkeuring aangeboden, terwijl dat wel had gemoeten. Voor die fout is de overheid niet aansprakelijk, zo luidde de conclusie.

Extra voorwaarde voor de zwaardere Stint

Toch wil het ministerie ook de gebruikers van de zwaardere Stint compenseren, blijkt uit het voorstel. De Raad van State had de overheid daar ook toe opgeroepen. Ook de gebruikers van de Stint van 1200 watt kunnen zich melden voor de schadevergoeding, al geldt wel een extra voorwaarde. Omdat het ministerie de mogelijkheid wil openhouden de kosten uiteindelijk op de fabrikant te verhalen, moeten gebruikers van het zwaardere type het recht op vordering overdragen op de staat. Een zogenoemde cessie.

De Brancheorganisatie voor Kinderopvang is ‘woest’ over die voorwaarde, zegt directeur Emmeline Bijlsma. De sector heeft altijd goed samengewerkt met de fabrikant van de Stint en wil daarom niet dat zij gedwongen wordt toestemming te geven voor een juridische procedure. Bijlsma: “Dat vinden we moreel onacceptabel. We hebben er destijds heel bewust voor gekozen om niet de fabrikant, maar de overheid aansprakelijk te stellen. De fabrikant vertrouwen we blind, de overheid niet.”

Het ministerie benadrukt dat het allerminst zeker is dat het zover zal komen dat de staat de fabrikant om geld vraagt. “Maar we willen die mogelijkheid wel openhouden”, zegt een woordvoerder. Tot 21 augustus kan nog op het voorstel van het ministerie worden gereageerd. Pas daarna volgt een definitieve beslissing.

De Stint is niet teruggekeerd op de weg. In 2019 werd besloten het voertuig definitief te weren. Wel rijdt inmiddels een opvolger rond, de BSO Bus. Oude Stints kunnen worden omgebouwd naar dit goedgekeurde type.

Lees ook:

Van ideale bakfiets tot misbaksel: hoe de stint van de weg verdween

De rechtbank in Utrecht oordeelt vandaag of minister Cora van Nieuwenhuizen de Stint van de weg mocht halen. De elektrische bakfiets was dé uitkomst voor kinderdagverblijven, maar het ongeluk in Oss veranderde alles. Een reconstructie.