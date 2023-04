Branche en ouders opgelucht over uitstel ‘gratis’ kinderopvang

Het klonk veel ouders als muziek in de oren, toen het kabinet Rutte IV zich presenteerde: in het regeerakkoord zat gratis kinderopvang vanaf 2025. Althans: vanaf dat jaar zou de eigen bijdrage nog maar 4 procent zijn, met de ambitie om de kinderopvang op termijn helemaal gratis te maken. Dat zou Nederlanders stimuleren meer te gaan werken en zo de tekorten op de arbeidsmarkt deels kunnen oplossen.

Maar er zitten wel wat haken en ogen aan het idee, zo vindt ook het kabinet inmiddels. De invoering wordt daarom uitgesteld tot 2027. “Wat een beetje onder het tapijt wordt geveegd, is dat dit in de eerste plaats een bezuiniging is”, zegt Gjalt Jellesma, voorzitter van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (Boink). “Deze extra kosten voor het kabinet worden nu uitgesteld. En in 2027 zit er een ander kabinet, dus het levert ook onzekerheid op.”

Toch is Jellesma gelukkig met het uitstel, net zoals een deel van de kinderopvangsector. “Het was onverstandig zo’n ingrijpende wijziging in zo’n korte tijd te willen doorvoeren. Er zit wat ons betreft één grove fout in het voorstel: ouders met de laagste inkomens gaan erop achteruit.”

Hoge inkomens profiteren het meest van gratis opvang

Dat komt omdat ouders nu een kinderopvangtoeslag krijgen die inkomensafhankelijk is. Daarvoor in de plaats zou straks iedereen een eigen bijdrage van 4 procent gaan betalen, op een prijs die door de overheid is vastgesteld. Daarvan profiteren de hoogste inkomens het meest. Bovendien mogen kinderopvangbedrijven een hogere uurprijs vragen dan het bedrag dat het kabinet vaststelt. Die kosten komen volledig bij de ouders terecht.

Boink vindt het niet erg om het huidige systeem met een kinderopvangtoeslag nog even in stand te houden. “Doordat kinderdagverblijven nu maandelijks gegevens moeten overleggen, is de kans veel kleiner dat ouders te maken krijgen met grote terugbetalingen aan het einde van het jaar”, zegt Jellesma.

De kinderopvang zou bovendien overbelast kunnen raken door het voorstel voor (bijna) gratis opvang. De sector komt nu al 6000 medewerkers tekort. Als veel Nederlanders meer gebruik gaan maken van kinderopvang wordt dat probleem nog groter: 32.500 openstaande vacatures in 2032, volgens ramingen van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport.

Het huidige plan leidt er bovendien niet toe dat er meer ouders gaan werken, bleek uit een berekening van het Centraal Plan Bureau. Sterker nog: ouders gaan gemiddeld zelfs iets minder werken. Dat komt omdat met het goedkoper maken van de kinderopvang een belastingkorting voor werkende ouders zou verdwijnen. Per saldo wordt werken daarmee minder aantrekkelijk. Ouders zouden vooral gebruik gaan maken van extra kinderopvang om informele zorg (opa en oma als oppas) te vervangen.

‘Eerst moet het tekort aan arbeidskrachten worden opgelost’

De Branchevereniging Kinderopvang is daarom opgelucht dat de maatregel is uitgesteld, en vindt ook dat die terug moet ‘naar de tekentafel’. Eerst moet het tekort aan arbeidskrachten worden opgelost, daarna zou de kinderopvang stap voor stap goedkoper kunnen worden gemaakt.

Een andere koepelorganisatie, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, denkt daar anders over. Volgens BMK maakt de bijna gratis kinderopvang het wél lonend om meer te werken, óók voor medewerkers in de kinderopvang zelf. Dat zou het tekort aan arbeidskrachten daar kunnen oplossen. Volgens BMK is met een prijsplafond te voorkomen dat het nieuwe stelsel de kinderopvang juist minder bereikbaar maakt voor kinderen uit gezinnen met lagere inkomens.

