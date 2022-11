Brabant zet stop op emissiearme stallen, maar verplicht ze ook. Hoe kan dat?

Ben je melkveehouder in Brabant, en is je stal meer dan 15 jaar oud? Dan nadert een belangrijke deadline met rasse schreden. Voor 1 januari 2024 moet het dierenverblijf zijn aangepast aan de eisen van de moderne tijd. Middels een stal met een vloer die koeienpoep en -plas scheidt, waardoor er minder stikstof uit de mest vrijkomt. Een forse investering, maar met een groot effect. De stikstofuitstoot gaat dan met meer dan de helft omlaag.

Althans: op papier. In werkelijkheid is het maar de vraag of deze zogeheten emissiearme vloeren wel zo veel stikstof reduceren. Uit drie onderzoeken bleek al dat het effect mogelijk flink wordt overschat. Een nieuwe inventarisatie van Wageningen University & Research (WUR) moet binnenkort uitsluitsel bieden. Maar tot die nadere informatie bekend is, waren meerdere rechters al duidelijk in hun oordeel. Een vergunning houdt nu in elk geval geen stand. Want of de ingeboekte stikstofwinst daadwerkelijk wordt behaald, is onzeker.

Om die reden neemt het Brabantse provinciebestuur voorlopig geen nieuwe vergunningaanvragen voor emissiearme stallen meer in behandeling. Zo verplicht de provincie melkveehouders dus tot aanschaf van een emissiearme vloer om de stikstofuitstoot te beteugelen. Maar wordt de vergunningaanvraag daarvoor - die uiterlijk 1 april 2023 moet zijn ingediend - nu niet in behandeling genomen omdat diezelfde provincie niet weet of de maatregel wel werkt.

Al jaren strijd

“Niet uit te leggen”, vindt boerenorganisatie ZLTO. “De logica achter deze redenatie ontgaat ons volledig: wel aanpassen, maar geen vergunningen meer willen afgeven.” Brabantse veehouders strijden al jaren tegen de provinciale stallendeadline. In 2017 - toen de provincie besloot om emissiearme stallen per 2022 te verplichten - stond het plein voor het provinciehuis al vol protesterende boeren.

Tweeënhalf jaar later, toen overal in Nederland de stikstofcrisis was losgebarsten, sneuvelde het provinciebestuur over de kwestie. Het CDA kon zich er niet meer mee verenigen: enerzijds omdat nieuw landelijk beleid voor onduidelijkheid zorgde. Anderzijds omdat er nog geen geschikte emissiearme stallen beschikbaar zouden zijn. Het leidde uiteindelijk tot twee jaar uitstel, omdat VVD en CDA een nieuwe coalitie smeedden met Forum voor Democratie.

Ook die samenwerking strandde toen FvD landelijk verder begon te radicaliseren. De oude coalitie (VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA) keerde terug, maar de uitgestelde deadline bleef op 2024 staan. Nu die nadert, hangt er dus opnieuw een groot en actueel vraagteken boven de emissiearme stal. Tegelijkertijd ligt nieuw uitstel gezien de lange voorgeschiedenis zeer gevoelig.

Situatie niet te voorzien

1 januari 2024 staat dan ook gewoon overeind, benadrukt gedeputeerde Elies Lemkes-Straver (CDA). “We zetten de zaken ook niet stil: het loket blijft open. Veehouders kunnen een pro forma-aanvraag indienen. Op die manier kunnen ze duidelijk maken dat ze van plan zijn te investeren in een nieuwe stal, zonder dat ze meteen hoge kosten moeten maken voor een vergunningaanvraag.”

Maar intussen staat dus ter discussie of de basis onder het Brabantse beleid - innovatieve stallen die de uitstoot verminderen - überhaupt wel werkt. Daar moet een nieuw WUR-rapport binnenkort inzicht in bieden. “Ik vind het wat jammerlijk dat soms de indruk bestaat dat emissiearme stallen helemaal niets doen.”

Het rapport dat de WUR onlangs al uitbracht was erg kritisch over de manier waarop wordt vastgesteld hoeveel stikstof zo'n nieuwe stal reduceert, geeft Lemkes-Straver toe. “Maar er staat ook in dat er oplossingen zijn om het systeem te verbeteren. Bijvoorbeeld door de gebruikshandleiding van zo'n stal beter na te leven.”

Het Brabantse provinciebestuur wacht nu vooral op nadere informatie van stikstofminister Christianne van der Wal. Die maakt waarschijnlijk eind deze maand duidelijk hoe provincies wat haar betreft om moeten gaan met de juridische status van emissiearme stallen.

“De komende weken zijn er helaas nog veel onduidelijkheden”, aldus Lemkes-Straver. “Daarbij proberen we zo helder mogelijk te zijn. Dat doen we door te zeggen: 1 januari 2024 staat voor ons. En we sluiten het loket níét: een pro forma-aanvraag blijft mogelijk. Maar we zitten ook in een situatie die we niet konden voorzien. Daarbij handelen we naar bevind van zaken.”

