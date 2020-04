Boze CDA’ers: Akkoord met Forum wordt onder de dekens verwekt

Guus Mulders, de voorzitter van de CDA-afdeling Oisterwijk, heeft er deze dag al 120 kilometer opzitten. Met de racefiets toert hij door zijn Brabant, even de wind door de haren, weg van het gebakkelei in zijn partij. Elders in de provincie worden de inzendingen geteld van de ledenraadpleging die het CDA hield over de samenwerking het populistische Forum voor Democratie.

Samen met de VVD en Brabant Lokaal wil het CDA met FvD het provinciaal college vormen, dat de plaats inneemt van de coalitie met GroenLinks. Die heeft volgens het CDA een te ‘boeronvriendelijke koers’ gevaren, waarna de tractors opstoomden naar het provinciehuis.

Forum onderzoekt antisemitisme onder enkele jonge leden Forum voor Democratie doet onderzoek naar racistische en antisemitische uitingen van leden van jongerenvereniging JFVD. HP/De Tijd sprak met bezorgde leden die zeggen dat sommige jongeren in appgroepen structureel ‘fascistische’ en ‘antisemitische’ uitspraken doen. Het tijdschrift publiceerde enkele van die berichten, waarin onder meer grappen gemaakt worden over Anne Frank en de extreemrechtse terroristen Anders Breivik en Brenton Tarrant. Volgens Forum is één van de leden die de berichten plaatste ontheven uit zijn ‘provinciale rol’. De bezorgde leden die HP/De Tijd benaderden, hadden om het royement van vijftien JFVD-leden binnen vier dagen gevraagd. Forum kwam hier niet aan tegemoet, maar sluit niet uit dat meer ontheffingen volgen.

Een belangrijk deel van de achterban is niet blij met die nieuwe samenwerking, bleek maandag in Trouw. Partijprominenten als oud-ministers Ernst Hirsch Ballin en Hanja Maij-Weggen, maar ook Brabantse partijzwaargewichten, riepen op af te zien van de ‘collaboratie’ met FVD. ‘Dit avontuur kan alleen maar desastreus aflopen en holt de provincie van binnenuit volledig uit.’

Procedurele bezwaren

Guus Mulders, die inmiddels op een bankje langs de kant van de weg is gaan zitten, hoort ook bij de tegenstanders van de samenwerking. “Maar we hebben ook grote bezwaren tegen de manier waarop deze tot stand komt”, zegt hij. En daarom ligt er naast de brief van de partijprominenten óók een formeel beroep tegen de procedure van de afdelingen Oisterwijk en Heusden. Maar landelijk CDA-voorzitter Rutger Ploum antwoordt niet, en is telefonisch niet bereikbaar.

Mulders’ procedurele bezwaren komen er op neer dat niet alle leden in deze coronatijd zijn benaderd om hun stem uit te brengen. Dat moet wel, omdat de peiling de algemene ledenvergadering vervangt. “Daarnaast zijn de stellingen in de peiling suggestief en moeten de leden hun goedkeuring geven terwijl het bestuursakkoord nog niet eens openbaar is.” Veel CDA-leden zijn bijvoorbeeld bang dat er met Forum sterk bezuinigd gaat worden op cultuur, terwijl dat juist voor het Brabantse CDA een heel belangrijk identiteitsonderwerp is. Het is moeilijk oordelen over een akkoord, zegt Mulders, als dat onder de dekens wordt verwekt.

Hubert Mackus, die zich als adviseur van het dagelijks bestuur bezighoudt met het regiobeleid, is de enige die zich vanuit het landelijke CDA over de kwestie wil uitlaten. Met weinig woorden weliswaar. “Dit is echt een zaak van Brabant en provinciaal voorzitter Linda van Dijk (ook niet bereikbaar voor commentaar, red.) zit er heel goed in. Ik heb er verder geen opvatting over.”

Zo’n opstelling stoort Maartje Schmiermann van de afdeling Heusden enorm. “Juist het CDA moet de ledendemocratie hooghouden. Waarom is er geen discussie mogelijk, over zo’n controversieel en principieel vraagstuk?” En over de inhoud: “Waarom zouden we onze principes verloochenen voor een samenwerking die slechts drie jaar duurt? Wat offeren we op?” Ze geeft zelf het antwoord: “Onze goede waarden.”

Guus Mulders wil weer op zijn fiets stappen, maar niet voordat hij heeft onderstreept hoe kwalijk hij het vindt dat het landelijk partijbestuur wegkijkt. “Ik vermoed namelijk dat het CDA onze provincie als proeftuin gebruikt om te kijken of samenwerking met Forum door de achterban wordt geaccepteerd, zodat dit ook landelijk mogelijk wordt. Dáárom moeten we laten zien dat wij als CDA’ers een coalitie volstrekt afkeuren.’

