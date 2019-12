Boze boeren komen in actie als brunchboeren en blokkeerboeren

Chaos, vertraging en enkele gemiste vluchten. Daar zorgden boze boeren gisteren voor bij Eindhoven Airport, waar ze met zo’n honderd tractoren de toegangsweg blokkeerden. Veel reizigers moesten het laatste stuk naar het vliegveld te voet afleggen. De actie van Farmers Defence Force volgde op een protest bij het provinciehuis in Den Bosch. Van daaruit vertrok een stoet tractoren richting Eindhoven, maar een deel werd door de politie tegengehouden.

Een concreet plan hadden de boeren in Eindhoven overigens niet. Volgens Geert-Jan de Kleijn uit Boxmeer gaat het om het signaal dat zij afgeven. “Kijk eens met hoeveel we hier staan. Dat hebben we met één appje voor elkaar gekregen. En dan was vandaag de politie al aanwezig bij ons protest. Maar wat als we besluiten dit op een onverwacht moment te doen, zodat ze niet kunnen anticiperen?”

De acties zijn vooralsnog publieksvriendelijk

Boeren worstelen met de vraag hoe ver ze moeten gaan om hun doelen te bereiken. Vooralsnog zijn hun acties relatief publieksvriendelijk, zoals de ‘boerenbrunch’ die gisteren op de Dam werd georganiseerd. Tussen de winkels op het Rokin stonden zwartbonte koeien. Tractoren verderop droegen leuzen als ‘ook uw kak geeft ammoniak’ en ‘krijgen wij geen gehoor gaan wij oneindig door’

Volgens Tonnie Veldhuis, varkenshouder in Klarenbeek bij Apeldoorn, kwam boerenactiegroep ‘Agractie’ vooral naar de hoofdstad om het publiek te bereiken. Aan voorbijgangers werd gratis eten en drinken uitgedeeld: hamburgers, gebakken eieren, fruit en melk. “Wij komen hier voor interactie”, zegt Veldhuis. “Anders begrijpen mensen ons probleem niet.”

Wat dat probleem precies is? De politiek die regeltje op regeltje stapelt, zegt Veldhuis. Daarmee bedoelt hij bijvoorbeeld de maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. “En wij boeren laten ons als lammeren naar de slachtbank leiden. Dat heeft het publiek niet in de gaten.”

‘We kunnen de boel ook echt platgooien’

In Amsterdam en Eindhoven verliepen de acties relatief rustig. Als Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever, die het officiële overleg voert, rond vier uur besluit dat de actie in Eindhoven voorbij is, stapt iedereen in zijn tractor en rijdt naar huis. Ondanks enkele afkeurende reacties van gehaaste vakantiegangers zijn de boeren niet bang met dit soort acties de sympathie te verliezen. De Kleijn noemt het een publieksvriendelijke actie. “We kunnen de boel ook echt platgooien.”

Daarvan komt het mogelijk volgende week: boze boeren hebben aangekondigd om woensdag te protesteren bij supermarkten en distributiecentra. De spanning neemt in de aanloop toe. Het Centraal Bureau Levensmiddelen heeft een kort geding aangespannen om het protest te laten verbieden. Dat dient maandag in Lelystad. De voorman van Farmers Defence Force gooit ondertussen olie op het vuur en zegt andere acties rond de feestdagen niet uit te sluiten, zoals het platleggen van Schiphol of het verkeer in heel het land. Of alles tegelijk.

Dat soort ontwrichtende acties kunnen echter niet op de goedkeuring rekenen van de meeste LTO-leden, blijkt uit een enquête onder bijna 5000 leden. Ruim 70 procent steunt alleen publieksvriendelijke activiteiten en demonstraties als ze een duidelijk onderhandelingsdoel hebben. Minder dan 3 op de 10 van de leden staat achter hardere acties, waarbij ook die groep benadrukt dat de sympathie van de maatschappij moet worden vastgehouden.

