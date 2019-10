Boze boeren bestormen provinciehuis Groningen

Volgens Alma den Hertog, woordvoerster van LTO Noord, is in de gesprekken met het provinciebestuur gebleken dat er een opening is voor een oplossing. “Maar voor vandaag was dit het maximaal haalbare”, zegt ze. “We vragen de mensen nu om naar huis te gaan. We gaan ervan uit dat ze dit netjes doen.” Een deel van de tractors rijdt inderdaad weg vanuit de binnenstad. Op de Grote Markt en voor het Provinciehuis staan er nog wel tientallen.

Alma den Hertog liet verder weten dat LTO het bestormen van het provinciehuis veroordeelt. “Ik heb wel begrepen dat daar geen leden van LTO bij betrokken waren. Ik wil juist de politie een enorme pluim geven voor de manier waarop ze de rust hebben bewaard en hoe ze deze demonstratie hebben begeleid. Ook voor het grootste deel van de boeren geldt dat ze op een goede manier hebben gedemonstreerd. Ze stonden voor de zaak”, aldus Den Hertog.

De gesprekken tussen LTO Noord en het provinciebestuur gaan dinsdag verder

De boeren hadden zich maandag in groten getale voor het provinciehuis in Groningen verzameld om te protesteren tegen het stikstofbeleid en waren in afwachting van overleg tussen het provinciebestuur en een afvaardiging. Omstreeks half vijf ‘s middags waren de boeren het zat en drongen ze het gebouw binnen.

Boeren hebben het recht om te demonstreren maar dan moeten zij zich wel aan de wet houden, zei landbouwminister Carola Schouten naar aanleiding van de bestorming. Schouten liet wel weten dat zij “alle begrip” heeft voor de zorgen van boeren. De Raad van State dwong de overheid eerder dit jaar tot een veel strenger beleid om de neerslag van stikstof in kwetsbare natuurgebieden tegen te gaan. Met name veehouders vrezen dat daardoor het ondernemen hen straks onmogelijk wordt gemaakt.

‘Dit gaat veel en veel te ver’

Tweede Kamerleden hebben geen goed woord over voor demonstrerende boeren die in Groningen met geweld het provinciehuis zijn binnengedrongen. “Dit gaat veel en veel te ver”, vindt fractieleider Rob Jetten van D66. “Ik snap dat boeren willen demonstreren, maar intimidatie en geweld zijn ontoelaatbaar.” VVD’er Helma Lodders noemt de actie van de boeren “ontzettend fout en dom”. Zij snapt dat boeren boos zijn, maar vindt dat zij zich aan de wet moeten houden. “Er wordt keihard gewerkt om het goed te regelen. Geweld tegen politie of dingen slopen is verwerpelijk en helpt ons niet!”

GroenLinks-leider Jesse Klaver noemt het recht om te demonstreren “een groot goed”, maar merkt op dat geweld en intimidatie daar niet bij horen. “Het binnenrammen van een provinciehuis is onacceptabel.” PvdA’er William Moorlag vindt dat van de samenleving best begrip mag worden gevraagd voor “lawaai en verkeersoverlast”, maar niet voor dit soort “moedwillige vernieling”.

De provincies kwamen vorige week met nieuwe stikstofregels voor onder meer de landbouw, gebaseerd op beleid dat het kabinet heeft uitgestippeld. Verscheidene provinciebesturen zijn gezwicht voor de druk van protesterende boeren en hebben die maatregelen alweer ingeslikt. In Groningen vingen de betogers evenwel tot hun frustratie bot bij het provinciehuis.

Eerder op de dag veroorzaakten enkele honderden demonstrerende boeren met tractoren op de snelweg A7 tussen Winschoten en Groningen een kilometerslange file.

Lees ook:

In Den Haag blijven de boeren wel netjes

In Den Haag worden de tractors maandag netjes aan de straat geparkeerd. Terwijl in Groningen het provinciehuis bestormd wordt, moet er hier “met elkaar in gesprek gegaan worden.” De provincie Zuid-Holland houdt uiteindelijk voet bij stuk. Stikstofmaatregelen worden niet ingetrokken.

‘Met de huidige stikstofregels los je het stikstofprobleem nog niet op’

Het terugdringen en helpen van veeteeltbedrijven bij kwetsbare natuurgebieden om de stikstof terug te dringen, is niet genoeg. Vooral in de meest belaste provincies – Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg – zijn veel meer maatregelen nodig.