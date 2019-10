Bouwprotest zet kabinet buiten en binnen het Binnenhof onder druk

Nog voordat de eerste shovels, vrachtwagens en torenkranen het Malieveld oprijden, hebben de demonstrerende bouwers hun eerste resultaten bij het kabinet al geboekt. Al vinden zij de politieke toezeggingen zelf nog onvoldoende.

Gisteren maakte staatssecretaris Stientje van Veldhoven (infrastructuur en waterstaat) bekend dat zij de strenge norm voor de schadelijke chemische stoffengroep Pfas voor 1 december wil vervangen door een soepelere. De bouwers vrezen verlies van omzet, gedwongen ontslagen en faillissementen als de in juli tot stand gekomen strenge normering langer aanblijft. “Ik moet wel eerlijk zijn”, licht zij de versoepeling in Trouw toe, “niet alle problemen zijn hiermee direct verholpen.”

De coalitie overlegt ondertussen ook over noodoplossingen om de financiële schade voor de bouw te verzachten. Zo overweegt het kabinet geld vrij te maken waarmee personeel aan het werk kan worden gehouden.

‘Onmiddellijk beleid nodig’

De op het laatste moment gedane toezeggingen kunnen niet voorkomen dat het Malieveld vandaag volstroomt met boze bouwvakkers, hoveniers, baggeraars en transporteurs. De plannen van Van Veldhoven gaan brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland niet ver genoeg. ‘Mooi dat de staatssecretaris luistert naar de noodkreet van de bouw’, kopt de brancheorganisatie in een persbericht. ‘Maar de actie gaat gewoon door.’ VNO-NCW bezigt steviger taal. Volgens de werkgeversorganisatie is er ‘onmiddellijk’ beleid nodig ‘om faillissementen te voorkomen’. Organisaties kunnen niet wachten tot 1 december, klinkt het. Ook het noodplan van het kabinet, waarvan de details nog niet bekend zijn, schiet volgens werkgevers tekort.

Het bouwprotest van vandaag is een volgende grootschalige demonstratie, na de twee boerenprotesten van afgelopen tijd. Naast de Pfas is ook de stikstofimpasse reden voor de bouwers om vandaag naar Den Haag komen. Al bijna een half jaar ervaren zij dat provincies niet of nauwelijks bouwvergunningen verstrekken. Hoeveel bouwers vandaag naar Den Haag trekken, durven de initiatiefnemers niet te zeggen. Maar duidelijk is wel dat honderden leden van in totaal 44 brancheorganisaties zich – naast het geronk van duizend bouwmachines – zullen laten horen op het Malieveld. VNO-NCW en MKB Nederland voegen zich bij de protesten. Zij bereiden een proefproces voor waarin ze de Nederlandse staat aansprakelijk stellen voor de 1 miljard euro aan schade die bedrijven in het afgelopen half jaar zeggen te hebben geleden.

Signalen niet serieus genomen

Ook de Tweede Kamer wordt steeds kritischer. Gistermiddag vroeg Carola Schouten, als landbouwminister verantwoordelijk voor het stikstofbeleid, Kamerleden nog maar eens om begrip en geduld. Veel fracties vinden dat de minister jarenlang signalen over een niet deugend stikstofbeleid onvoldoende serieus heeft genomen. Volgens Schouten lagen ook de zwartste scenario’s steeds op tafel toen de Raad van State zich over het stikstofbeleid boog. SP-Kamerlid Frank Futselaar vraagt zich af hoe het dan kan dat er nu nog altijd geen nieuw stikstofbeleid is. “Het lijkt alsof we steeds achter de feiten aanlopen.”

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, neemt het het kabinet kwalijk dat het zich onvoldoende heeft voorbereid op die vernietigende stikstofuitspraak van de Raad van State. “Waarom lag er geen plan B? Die uitspraak is nu al zes maanden geleden. In die maanden is er niks gebeurd.” Ondertussen neemt de woningnood alleen maar toe, zegt Verhagen vandaag in Trouw. Volgens de branchevereniging worden er momenteel 26.000 woningen minder gebouwd door de stikstofimpasse. Daarbij wordt het ook lastiger om de klimaatdoelen van Parijs te halen, stelt Verhagen. Want ook de werkzaamheden om woningen energiezuiniger te maken, stokken nu.

Lees ook:

‘Het kabinet heeft met die Pfas-norm geen fout gemaakt’

Een nieuwe Pfas-norm brengt de bouw weer op gang, hoopt staatssecretaris Van Veldhoven. Opgelost zijn de problemen nog niet.

‘Je kunt me voor veel verantwoordelijk houden, maar niet voor de invoering van de Pas’

Oud-minister Maxime Verhagen demonstreert mee met de bouwers. Maar zat in 2012 wel heel dichtbij het vuur toen de eerste bouwstenen van de Pas werden gelegd.