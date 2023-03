Bouwen binnen de steden en geen zonnevelden op landbouwgrond: dit wil de BBB in de provincie

Bij Goedemorgen Nederland was BBB-partijleider Caroline van der Plas er donderdagochtend heel stellig over. Haar partij, in tien van de twaalf provincies nu de grootste, zal niet instemmen met de gedwongen onteigening van boeren. “Dat moet gewoon keihard in het coalitieakkoord komen te staan: dat in de provincies waar wij in de coalitie willen komen we dat niet gaan doen”, zei ze.

Daarmee sorteerde het Tweede Kamerlid vast voor op de onderhandelingen die binnenkort in alle provinciehuizen van start zullen gaan. De BBB zal daarbij op veel plaatsen als grootste partij het initiatief nemen. Wat betreft stikstof is de inzet duidelijk: als het aan de BBB ligt worden boeren niet gedwongen uitgekocht en wordt de deadline voor stikstofreductie 2035, niet 2030. Maar wat wil de partij op andere fronten?

Wonen

Bouwen in de polder? De BBB is er geen voorstander van. In de provinciale partijprogramma's pleit de partij voor zoveel mogelijk bouwen binnen bestaande dorpen en steden. De BBB wil liever leegstaande kantoren ombouwen tot woningen en zo vruchtbare landbouwgrond en ‘het unieke cultuurlandschap’ op het platteland behouden. De BBB wil nadrukkelijk dat gemeenten ook betaalbare woningen blijven bouwen, voor zowel jongeren als ouderen.

Energie

De BBB is tégen grote zonneparken op landbouwgrond, en wil ook geen nieuwe mega-windmolenparken. Niet op land, maar ook niet op zee, is te lezen in het programma van de partij in Zeeland, want daar zouden ze de visgronden van vissers te zeer inperken.

Dat wil niet zeggen dat BBB de noodzaak niet ziet van omschakelen op schone energiebronnen. In Zeeland pleit de BBB voor twee nieuwe kerncentrales bij Borsele, ook in andere provincies is de partij van Van der Plas voorstander van kernenergie. De BBB gelooft in kleine projecten op het gebied van wind- en zonne-energie, waar omwonenden middels energiecorporaties van meeprofiteren. De partij wil waar mogelijk zonnepanelen op daken van kantoren, agrarische bedrijven en andere gebouwen plaatsen.

Beeld Bart Friso

Bereikbaarheid

Van dorp naar dorp, van dorp naar stad: de bereikbaarheid is voor de BBB een belangrijk thema. De partij wil dat het openbaar vervoer op het platteland wordt versterkt, zodat bewoners ook in het weekend en gedurende de avonduren bij ziekenhuizen, scholen en andere belangrijke voorzieningen kunnen komen. Er mag best extra geld naar het ov, vindt de BBB. Wel moet er wat overblijven om ook de wegen en fietspaden te verbeteren. Zo wil de BBB in verschillende provincies investeren in snelfietspaden.

