Bouwen bij de Euromast ‘bizar’? ‘De makkelijke stukken zijn in Rotterdam al weg’

Een lap grond naast de Rotterdamse Euromast is onderwerp van debat. Bebouwen of niet? Een actiegroep is tegen het bouwplan van een groep projectontwikkelaars, de gemeente is voor.

In Rotterdam valt de bouwlust de komende jaren niet te temmen. Letterlijk niet. “Want er moeten een miljoen huizen bij in Nederland, en Rotterdam pakt daar een aandeel in”, zegt bouw-wethouder Bas Kurvers. “We willen de komende jaren daarom vijftigduizend huizen gaan bouwen.” Maar veel ruimte is er niet, stelt Kurvers. “De grenzen worden hier niet groter. De makkelijke stukken zijn in Rotterdam al weg, de moeilijkere delen blijven nu over.”

Het groen bij de Euromast, een rijksmonument dat normaal gesproken goed is voor honderdduizenden toeristen per jaar, blijkt zo’n moeilijk stuk. De in 1960 gebouwde toren van 185 meter hoog staat nu nog in een vrijwel leeg, langwerpig stuk grasveld aan het water. Aan de ene kant ligt een wat rommelig ogende kade vol restaurantschepen, aan de andere een geliefd monumentaal park dat stamt uit 1850.

Bouwen in de hoogte

Druk is het rondom de Euromast alleen als er toeristen zijn, maar met de Rotterdamse rust lijkt het hier nu gedaan. Nieuwbouwplannen van ontwikkelcombinatie Parkhaven Partners schrijven hier nu 630 woningen voor, variërend van appartementen in de sociale huursector tot prijzige koopappartementen in het ‘topsegment’. Van de acht nieuw te bouwen appartementenblokken moet het hoogste 70 meter worden.

Het beoogde gebied voor nieuwbouw bij de Rotterdamse Euromast. Beeld Sander Soewargana

Die kan in hoogte de strijd niet aan met de Euromast, maar de nieuwbouw tast de status van het monument desondanks wél aan, vinden tegenstanders. Zij hebben zich verenigd in de Stichting Groen Parkhaven en proberen het plan tegen te houden. “De Euromast heeft dit groene gebied juist nodig om indrukwekkend te zijn”, zegt voorzitter Bas van Herpen. “Door deze bebouwing wordt het een Madurodam-toren.”

Markante vrije ligging

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bracht in december al een negatief advies uit. “De markante vrije ligging gaat verloren”, luidde de conclusie. “Het open karakter van het gebied neemt sterk af.” Maar het Rotterdamse gemeentebestuur legt dat advies naast zich neer. In de aangepaste plannen is er rondom de Euromast zelf meer ruimte ingetekend, net als variatie in bebouwing. En het aantal woningen werd teruggebracht van 700 naar ruim 600. Rotterdam gaf in februari groen licht aan de verdere ontwikkeling.

Het idee voor bebouwing van deze plek komt niet van de gemeente zelf. Om de vijftigduizend woningen-ambitie waar te kunnen maken besloot de gemeenteraad in juni 2019 dat projectontwikkelaars unsolicited proposals mogen indienen. Dat zijn plannen voor gebieden van Rotterdam die zij zelf hebben bedacht.

‘Heel gebied te grabbel gegooid’

“De constructie ‘unsolicited proposal’ wordt toegepast op de meest kwetsbare Rotterdamse gebieden,” zegt Ferrie Weeda, stadsgids en historicus van beroep. Hij is een van de tegenstanders. “Ik vind het bizar hoe de gemeente klakkeloos in deze plannen meegaat en zo’n gebied opoffert voor woningen. Ik ervaar dit echt als onrecht. Een heel gebied wordt te grabbel gegooid.”

Met donaties moeten de juridische kosten worden gedekt die de tegenstanders nog willen gaan maken. Van de felle oppositie schrikt hij niet, zegt wethouder Kurvers. “Rotterdammers hebben de traditie om te mopperen over bouw aan de voorkant, maar zodra iets er staat, wordt het in de harten gesloten. Iedere bouw-wethouder in de stad zal dat beamen. De blije gezichten komen pas bij de oplevering.’’

