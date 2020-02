‘Bouw de vetste brug van de wereld in het IJmeer’

Toen ze deze week het CDA en D66 de woorden ‘brug’, ‘tunnel’ en ‘IJmeer’ hoorden gebruiken, spitsten Bart van Leeuwen en Jaspers Smits de oren. In 2012 deden zij als studenten aan de Amsterdamse Academie voor Bouwkunst mee aan een ontwerpwedstrijd voor een verbinding over het IJmeer tussen Amsterdam en Almere. Hun ontwerp, een brug, won.

Goed dat dit thema na acht jaar terugkomt, vindt Van Leeuwen (32), nu stedenbouwkundige bij het bureau De Zwarte Hond. “Interessant is dat het achterliggende probleem, de ­verstedelijkingsopgave, nog exact hetzelfde is als in 2012. Behalve dat de woningbouwvraag alleen maar groter is geworden.”

Een jaar of tien geleden werd nog volop nagedacht over hoe Amsterdam en Almere (als groei- en overloop­gemeente) beter met elkaar verbonden konden worden. In 2011 lagen er al meerdere plannen klaar, maar in 2013 werd het stil. Tot deze week de fractieleiders van D66 en CDA, Rob Jetten en Pieter Heerma, de discussie nieuw leven inbliezen met een plan voor het oplossen van de ­woningnood in deze regio.

Snel forenzen

Zij vinden dat een nieuwe woonwijk in Almere-Pampus, op de zuidwestelijke punt van Flevoland, er snel moet komen. Waar nu nog velden met windmolens zijn, is volgens de politici plaats voor minstens 25.000 huizen. Om snel te kunnen forenzen is er een directe metroverbinding ­nodig met een minuut of tien reistijd. Zo’n verbinding kan lopen via een brug of een tunnel, die over de kortste afstand via het IJmeer zo’n acht kilometer lang zou worden.

In hun ontwerp in 2012 kozen Smits en Van Leeuwen voor een brug. “Een tunnel vind ik eigenlijk een beetje laf omdat je iets wegstopt. Bovendien kun je een tunnel eigenlijk alleen voor de metro gebruiken”, zegt Jasper Smits (37), die een eigen architectenbureau heeft.

Smits en Van Leeuwen gaven in hun ontwerp destijds naast een metrolijn al veel ruimte aan fietsers en voetgangers. “We hadden een verbinding voor langzaam verkeer toe­gevoegd”, zegt Van Leeuwen. “Zeker nu met de komst van elektrische fietsen kun je vrij snel langere afstanden afleggen, waardoor de fiets ook voor woon-werkafstanden een steeds interessanter middel is.”

Windmolens op de brug

Een brug geeft kansen, zegt Smits. “Met een brug kun je van alles doen, je zou er zelfs windmolens op kunnen zetten. Ons ontwerp had voet- en fietspaden met uitkijkplekken over het IJmeer en ik kan me voorstellen dat je er ergens halverwege een restaurantje op plaatst. Of je maakt een eiland waar je kunt komen via een holle pijler. Met extra functies kun je van zo’n ding ook een beleving maken. Je zou er gewoon de vetste brug van de wereld van moeten maken.”

De vraag voor stedenbouwkundige Van Leeuwen blijft wel of de politiek zich gaat blindstaren op een project in Almere en een metroverbinding naar Amsterdam van een paar miljard. Hij mist in de huidige discussie dat voldoende gekeken wordt of er nog ruimte is in de steden zelf. Bij de opstelling van een stedenbouwkundig plan voor Hilversum, ook in de periferie van Amsterdam, ontdekte Van Leeuwen dat er op goed bereikbare plekken rond het spoor nog ruimte is voor 10.000 woningen. Na onderzoek door De Zwarte Hond in Leiden bleek dat daar nog 40.000 woningen bijgebouwd kunnen worden.

“Verdichting binnen de gemeentegrenzen is veel kansrijker en slimmer dan bouwen op een plek die nu nog groen is en niet optimaal bereikbaar. Dat zou alleen moeten als binnen een stad geen ruimte meer is voor woningbouw”, vindt Van Leeuwen. “Met creatieve oplossingen zoals dubbel ruimte­gebruik is veel mogelijk. Die visie mis ik een beetje in de oproep van CDA en D66.”

