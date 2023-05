Botsende waarden en normen leiden tot spanningen in multiculturele mbo-klassen

Discussies over godsdienst, seksualiteit, politiek en de evolutieleer zorgen in multiculturele mbo-klassen voor spanningen. Twee derde van de docenten krijgt ermee te maken, blijkt uit onderzoek.

Discussies op multiculturele mbo-scholen leiden regelmatig tot spanningen tussen de docent en zijn of haar studenten. Zo’n 50 procent van de ondervraagde docenten zegt af en toe frictie te ervaren, en 13 procent zelfs regelmatig. Docenten voelen zich bovendien vaak slecht voorbereid om moeilijke gesprekken over bijvoorbeeld seksualiteit en religie in goede banen te leiden.

Dat blijkt uit grootschalig onderzoek van Kennedy Tielman, die dinsdag 16 mei promoveert aan de universiteit in Wageningen. Hij enquêteerde 900 docenten van 20 scholen die allemaal werkzaam zijn in mbo-klassen waar minimaal zestig procent van de studenten een migratieachtergrond heeft. Tielman keek specifiek naar spanningen die ontstaan doordat docenten en studenten verschillende opvattingen hebben over waarden en normen.

Veel spanningen op en rond de stageplek

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat docenten en studenten vaak botsen bij gesprekken over godsdienst, seksualiteit, politiek en de evolutietheorie. Ook maakten veel docenten melding van spanningen die zich afspeelden op of rond de stageplek van de student.

Zo weigerden sommige studenten de hand van hun homoseksuele klasgenoot vast te houden tijdens een groepsopdracht. Anderen bleken op de stageplek moeite te hebben met autoriteit, en jonge moslima’s van een zorgopleiding wilden geen mannelijke patiënten wassen. Dat gedrag druist vaak in tegen de waarden die de docent zelf belangrijk vindt.

MBO Raad: ‘Signalen zijn herkenbaar’ De signalen uit het onderzoek van Tielman zijn herkenbaar, zegt de MBO Raad, de brancheorganisatie voor scholen in het middelbaar beroepsonderwijs. Zo bleek eind vorig jaar bijvoorbeeld uit onderzoek dat mbo-docenten het moeilijk vinden om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken, mede vanwege de reacties van studenten. “Wij doen wat we kunnen om docenten hierin te ondersteunen, maar kunnen het niet alleen oplossen”, zegt een woordvoerder van de MBO Raad. “Het is een breder maatschappelijk probleem dat je in het klein in het mbo terugziet.”

Docenten voelen zich onvoorbereid

Veel docenten voelen zich dan ook overweldigd door de toenemende culturele en sociaal-economische verschillen en andere vormen van diversiteit in het klaslokaal, valt verder in het proefschrift te lezen. Ze willen hun lessen in goede banen leiden, maar vinden zichzelf vaak slecht voorbereid om over dit soort gevoelige onderwerpen het gesprek aan te gaan.

“Daarbij zitten ook hun eigen overtuigingen soms in de weg”, zegt Tielman, die zelf op Curaçao is geboren en op zijn achttiende in Nederland aan een mbo-opleiding begon, alvorens hij doorstroomde naar hbo en universiteit. Op dit moment is hij lerarenopleider aan hogeschool Fontys. “Sommige studenten vinden het niet respectvol om iemand in de ogen te kijken, terwijl de docent dat juist van ze verlangt. Allebei hebben ze goede intenties, en toch schuurt het.”

Meer kennis en vaardigheden nodig voor beginnende leraren

Daar zit volgens Tielman dan ook de crux: aankomende docenten zouden in hun lerarenopleiding meer kennis en vaardigheden moeten opdoen die zijn toegespitst op dit soort situaties. “Denk daarbij aan cultureel responsief lesgeven, waarbij je erkent dat de culturele achtergrond van studenten een rol speelt. Als je openstaat voor het gesprek en meerdere perspectieven de ruimte biedt, dan krijg je de studenten gemakkelijker mee.”

Dat betekent overigens niet dat de docent begrip hoeft te tonen voor iedere opvatting, bijvoorbeeld in het geval van homofobe opmerkingen. “Je kunt ook de spanning benoemen, en vervolgens als docent zeggen: ‘maar ik wil dit niet hebben in mijn klaslokaal’. Over discriminerende uitspraken hoef je niet te onderhandelen.”

Opvallend genoeg blijkt uit het onderzoek ook dat docenten met multiculturele vaardigheden juist méér spanningen rapporteren dan hun minder ervaren collega’s. Dat is volgens Tielman te verklaren doordat zij de conflicten beter herkennen en ze dus ook vaker rapporteren. Ook worden zij vermoedelijk vaker ingezet in klassen waar botsingen vaker voorkomen.

Mbo-docent Sandra Huveneers Beeld Ton Toemen

‘Persoonlijke overtuigingen hoeven geen probleem te zijn, zolang je ze niet opdringt aan anderen’ Sandra Huveneers (59) werkte jarenlang in de jeugdzorg, en deed dat met veel enthousiasme en overtuigingskracht. Maar die zelfverzekerdheid verdween als sneeuw voor de zon toen ze les ging geven aan een mbo-instelling in Den Bosch. “Ineens lukte het niet meer”, zegt ze nu, terugblikkend op die beginperiode. Haar klas bestond voor een groot deel uit studenten met een migratieachtergrond. Er waren veel conflicten en er werd flink geroddeld tussen subgroepen die het niet met elkaar konden vinden. Maar het lastigst vond ze de culturele ‘codes’, zoals ze het zelf noemt. Het lukte Huveneers soms niet om vaardigheden over te brengen die voor de opleiding sociaal-cultureel werk wel van groot belang zijn. “Ik snapte vaak niet wat mijn studenten bedoelden en waarom ze op een bepaalde manier reageerden.” Ze noemt als voorbeeld een oefening met slechtnieuwsgesprekken. “Het is gebruikelijk om direct het slechte nieuws te vertellen, en dan ruimte te geven aan de emoties van de patiënt. Maar sommige studenten vonden dat echt niet kunnen. Je moest de patiënt eerst geruststellen, bijvoorbeeld door te informeren hoe het met de familie ging. We kwamen er niet uit.” Meer begrip tussen studenten Het ging pas beter toen ze klassikaal haar ongemak benoemde. Ze liet haar studenten vervolgens van alles over zichzelf vertellen: wat ze ’s avonds aten, hoe ze hun verjaardag vierden, welke regels ze vanuit huis meekregen, en zelfs hoe ze hun doden begraven. Met als achterliggende vraag: wie ben jij en wat heb je nodig om deze opleiding succesvol af te ronden? Het leidde tot meer begrip tussen Huveneers en haar studenten, maar ook tussen de studenten onderling. Die open houding heeft haar veel gebracht. Uiteindelijk gaat het erom of een student goed kan meekomen op de werkvloer, vindt ze, en niet of diegene de waarden van de docent deelt. Ze noemt het voorbeeld van een gesluierde islamitische studente die mannen geen hand wilde geven. “Zulke persoonlijke overtuigingen hoeven geen probleem te zijn, zolang ze maar geen belemmering vormen voor het beroep en de student ze niet opdringt aan anderen.”

Lees ook:

Matching van mbo’ers moet stagediscriminatie tegengaan

Mbo-instellingen gaan hun studenten vaker zelf aan een leerbedrijf koppelen, om zo stagediscriminatie te voorkomen. Dat is afgesproken in een overeenkomst tussen het ministerie, mbo’s en werkgevers.