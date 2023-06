Boswachter Van der Vliet vreest voor vuur in zijn droge duinen

Verzengde hitte in de duinen bij Den Helder. Boswachter Chris van der Vliet houdt de wacht bij zijn geliefde natuur. ‘Vuur verspreidt zich razendsnel, ik zal blij zijn als de dag voorbij is.’

Mos kraakt onder de sandalen van de boswachter. Het is droog in de duinen van Den Helder, zo droog dat het mos haast stof is. Boswachter Chris van der Vliet (62) pakt een zilvergroen plukje, het verpulvert in zijn hand. Planten hier overleven ook met weinig water, legt hij uit. De bodem in het duingebied is kalkarm, dus groeien er weinig bomen en planten, en droogt het gebied sneller uit. Vuur kan zich razendsnel verspreiden over de grasduinen.

Van der Vliet controleert vandaag badgasten, fietstoeristen en dagjesmensen. Ze mogen niet roken of barbecueën in zijn geliefde stukje natuur. “Dat weten ze heel goed, hoor”, zegt Van der Vliet. “Maar ik zal blij zijn als de dag voorbij gaat zonder incidenten.”

Deze week vloog er al een stuk berm bij de duinen in brand. Iemand gooide waarschijnlijk een brandende sigaret uit de auto. Een boer zag het gevaar, en bluste het vuur voordat het zich verder verspreidde. Een hele opluchting voor Van der Vliet. “Ik heb die boer direct een bloemetje gebracht, je moet er niet aan denken dat een heel duin was weggebrand.” In het gebied bij Den Helder staat altijd een stevige wind. Verkoelend en dus prettig bij deze hoge temperaturen, maar brandjes kunnen er snel stevige branden van worden.

Duingebied Noord Holland nabij Den Helder Beeld Tim van der Pal

Van der Vliet zegt ’s avonds in bed nog over dat risico te denken. Het duingebied is hem veel te lief voor grote beschadigingen. Op het grindpad, ook kurkdroog, wijst hij naar een klein vogeltje. Een tapuit, verduidelijkt hij. Het vogeltje komt uit Afrika en broedt slechts op een paar plekjes in Nederland. Lege konijnenholen zijn favoriet. “De tapuit is afhankelijk van kevertjes”, zegt Van der Vliet met een verrekijker voor zijn ogen. “Die kevers kunnen goed tegen deze hitte. Maar niet tegen brand”. En dan lachend: “Ja, het is een heel ecosysteempje, hè. Schitterend die tapuiten, wacht maar tot je het mannetje ziet.”

Ook hitte went

Op de eerste tropische dagen van het seizoen is Van der Vliet het meest alert. Daarna raken de toeristen volgens hem gewend aan het vuurverbod, en ebt bij Van der Vliet de spanning weg. Naast een bloedhete rode vuurtoren kijkt hij uit over een groot gedeelte van de duinen. “Een onweersbui met regen en alles ziet er weer anders uit”, zegt hij. “Dan zijn planten direct een stuk beter beschermd tegen vuur.” Van der Vliet kijkt er alvast naar uit.

De volgende warme dagen, als de vakantie aanbreekt, zullen er meer strandgasten komen. Hoe trots boswachter Van der Vliet ook op zijn duinen is, al die toeristen snapt hij niet. “Dat je hier in een kokende bungalow gaat zitten, zeg”, grapt hij. “Geef mij maar een klein tentje in de Noorse natuur.” Dan plots: “Kijk, daar heb je de mannetjestapuit. Daar op dat stokje. Ik hoorde hem al tjilpen.”

De hete middag glijdt voorbij zonder actie voor de boswachter. De zon zakt steeds verder richting de horizon en Van der Vliet pakt zijn groene bus, hij heeft nog wat anders te doen. Als hij het gebied verlaat, loopt een rokende Duitser net de duinen in.

