Boskoop wantrouwt Den Haag, maar loopt warm voor ‘straatvechter’ Pieter Omtzigt

Vanuit de ‘tuin van Europa’, het kwekersdorp Boskoop in de gemeente Alphen aan den Rijn, kijkt men met argwaan naar het Haagse geharrewar. Het vijfde en laatste deel in een serie over hoe de meest gemiddelde gemeente van Nederland zich opmaakt voor de verkiezingen.

Het bordje waarop de bezoeker welkom wordt geheten in ‘Boskoop, tuin van Europa’ staat er een beetje treurig bij op deze grauwe maartse dag. Het dorp mag dan wereldberoemd zijn vanwege haar fruit- en sierteelt, daar is momenteel heel weinig van te zien. Voor de rozen in de tuin tegenover het station is het nog veel te vroeg; planten en stekjes staan weggestopt in de kassen.

Wat stemt Alphen? Van alle gemeenten in Nederland lijkt Alphen aan den Rijn wat betreft bevolkingssamenstelling het meest op Nederland, berekende dataspecialist Whooz. In de aanloop naar de verkiezingen bezoekt Trouw verschillende wijken en dorpen van de gemeente, om daar te spreken met kiezers. Wat vinden zij belangrijk? Deze keer: Boskoop. Het kwekersdorp maakt sinds 2014 deel uit van de gemeente Alphen. Men stemt er overwegend rechts en conservatief: bij de vorige verkiezingen waren VVD, CDA en PVV de grootste partijen.

In het voormalige pand van de Rabobank is wel bedrijvigheid. Rien Knop (75) van de Historische Vereniging Boskoop legt de laatste hand aan een expositie over 75 jaar vrijheid in het dorp. Een jaar te laat ja, verzucht hij. “Eigenlijk zou de expositie in het Boomkwekerijmuseum verderop plaatsvinden. Maar dat kon door corona niet doorgaan.” Nu hangt hij foto’s van de bezetting en de bevrijding – met een oranje achtergrond – op in de kleine etalage aan de winkelstraat, zodat ze toch nog kunnen worden bewonderd.

Vergrijzend ledenbestand

Hoe boeiend de geschiedenis van Boskoop ook is, de vereniging kampt met vergrijzing. Knop, met een lachje: “Er gaan meer leden dood dan erbij komen.” Wonen er dan geen jonge mensen in Boskoop? Zeker wel. “Maar die komen allemaal van buiten om in de nieuwe wijken te gaan wonen.”

Het dorp verandert ook. “Er is wel wat criminaliteit, vooral in de nieuwe buurt Snijdelwijk. Daar ligt de burgemeester wakker van.” Maar of de politiek het tij kan keren, weet Knop niet. “Die zitten alleen voor zichzelf op het pluche.”

De keuze voor de verkiezingen was daarom snel gemaakt: Pieter Omtzigt van het CDA moest het worden. Die is volgens Knop bescheiden én toonde zich ‘een straatvechter’ in de toeslagenaffaire. Zijn vrouw stemt om dezelfde reden op Renske Leijten (SP).

Rien Knop met de foto’s uit de tentoonstelling over 75 jaar vrijheid in Boskoop. Beeld Trouw

Misvormde ambtenarij

Iets buiten het dorp zit Peter Bontekoe (60) in het kantoor van zijn kwekersbedrijf. Aan de muren hangen posters van de Salix flamingo, een sierwilgsoort met roze uitlopers en Bontekoes grote trots. “Die worden tot in Zuid-Korea besteld.”

Ook Bontekoe is groot fan van Omtzigt. Het bedrijf was namelijk niet altijd zo succesvol. “In 2014 stopte de bank met de financiering van mijn bedrijf; er werd verteld dat ik maar failliet moest gaan. Maar dat accepteerde ik niet. Geknókt heb ik.” Door de gebeurtenissen kwam hij in aanraking met een bureaucratie die hij daarvoor nog niet kende. “Ik kwam bij een ambtenaar voor schuldsanering. Je moet je voorstellen: je zit daar niet heel vrolijk. En die man zei simpelweg: we kunnen je niet helpen.” Het systeem, wil Bontekoe maar zeggen, werkt niet meer voor mensen. “Er is iets gegroeid in de ambtenarij dat misvormd is. En ik kan niet tegen onrecht.”

Tegen wil en dank de politiek in

Zelf is Bontekoe actief in de lokale politiek, als eenmansfractie voor de partij Dorpen en Wijken Belangen. Een beetje tegen wil en dank. “Ik kan goed onderhandelen, en help de mensen in het dorp graag. Maar dat avondenlang vergaderen kost veel energie.” Eruit stappen lukte niet. “Ik werd steeds weer gekozen.” Dat was vooral vanwege zijn doorzettingsvermogen, denkt hij. “Ik ben eigenlijk de Pieter Omtzigt van Boskoop.”

Volgend jaar houdt Bontekoe het dan echt voor gezien in de politiek. Uiteindelijk is het kweken belangrijker, al betwijfelt hij of er op de lange termijn nog wel ruimte is voor traditionele agrarische beroepen. Van het stikstofbeleid van het huidige kabinet wil hij bijvoorbeeld niets weten. “Daar klopt niets van: ze nemen in die berekeningen de lucht- en scheepvaart niet eens mee.”

Hij vermoedt dat de toekomst van de kwekerij in Boskoop groot, groter, grootst is. “Binnen tien jaar is het aantal bedrijven hier gehalveerd. Zonder schaalvergroting kan het niet uit.” Maar dát zijn branche een toekomst heeft, weet hij zeker. “Wist je dat wij kwekers de kennis hebben om de hele Sahara groen te maken? Met een speciale emmer kun je bomen planten in de woestijn.” Het is een magisch beroep, vindt Bontekoe. “Je bent gewoon een schepper. Ik krijg een paar stokken, daar zet ik een ent op, en er komt wat moois uit.”

Lees ook de andere afleveringen van deze serie:



Deel 1: ‘Er is al zoveel bezuinigd, ook op de jeugdzorg’

Zo gezellig als het ooit was, is het niet meer in de oude volksbuurten van het Groene en het Rode Dorp in Alphen aan den Rijn. Bewoners zijn het nog niet eens over welke partij daar verandering in kan brengen.

Deel 2: Groen en gezondheid, daar moet Den Haag voor zorgen

De wijktuin is het leukste plekje in de Alphense wijk Kerk en Zanen, vinden de vrijwilligers die er op een zonnige ochtend de bessenstruiken snoeien. Een nieuw kabinet moet inzetten op groen in de wijk, vinden ze.

Deel 3: Op linkse partijen stemmen ze niet in Benthuizen

In het christelijke dorp Benthuizen, onderdeel van de gemeente Alphen aan den Rijn, is de SGP populair. Medisch-ethische kwesties wegen zwaar.

Deel 4: In Ridderveld vertrouwen de bewoners liever op elkaar dan op Den Haag

De Alphense wijk Ridderveld heeft een slechte naam. Onzin, zeggen buurtbewoners, kijk verder dan je neus lang is en je ziet hoeveel saamhorigheid er is. Maar vooroordelen zorgen wel voor een afnemend vertrouwen in de politiek.