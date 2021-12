Boostercampagne versneld om ons te wapenen tegen omikron

Alle ballen op de boosters. Dat is kort gezegd waar het op neerkomt in het rijkere deel van de wereld, en ook in Nederland. Dinsdagavond maakte demissionair minister Hugo de Jonge bekend dat elke 18-plusser uiterlijk in januari de kans heeft gehad op een extra inenting, ook wel een boosterprik, te halen. Om dat haalbaar te maken verlaagt het kabinet de periode die tussen een laatste generieke vaccinatie en booster moet zitten van zes naar drie maanden.

Volgens minister De Jonge krijgt de Nederlandse boostercampagne ‘de maximale versnelling’, en dat heeft maar één reden: de dreigende omikronvariant van het coronavirus. Na Zuid-Afrika krijgt omikron nu ook dichter bij huis snel de overhand, zoals in Denemarken en Engeland. De cijfers daar laten zien dat de variant hier mogelijk al over een aantal weken dominant is; zo besmettelijk lijkt omikron.

Immuniteit op peil houden

Dat is zorgwekkend, stelt het kabinet mede na een advies van het Outbreak Management Team. “Een nieuwe golf is te verwachten”, aldus De Jonge. Om die golf enigszins te breken moet iedere volwassene zo snel mogelijk een extra inenting krijgen, om de immuniteit tegen het coronavirus op peil te houden. Nog deze week kunnen de eerste 60-minners een afspraak maken, van oud naar jong.

Want wat blijkt: deze nieuwe variant laat zich minder goed tegenhouden door de opgebouwde immuniteit (door infectie of vaccinatie) dan de deltavariant die hier nu nog dominant is. Dinsdag publiceerden wetenschappers in Zuid-Afrika een nieuwe studie over het effect van het Pfizer-vaccin tegen de omikronvariant. De voorzichtige conclusie – het is in wetenschappelijke termen nog altijd voorbarig bewijs – is dat een dubbele dosis van het vaccin van Pfizer een stuk minder effectief is bij iemand met de omikronvariant onder de leden.

De bescherming tegen ziekenhuisopname daalt volgens de studie naar 70 procent, vergeleken met 93 procent bij de deltavariant. De bescherming tegen een covidbesmetting neemt nog harder af: van 80 naar 33 procent.

Het goede nieuws: een extra inenting lijkt een (groot) deel van die bescherming te herstellen. Nieuwe laboratoriumonderzoeken uit onder meer Duitsland, Engeland en Israël suggereren dat een boosterprik met een mRNA-vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna zorgt voor een oppepper van het aantal antistoffen tegen covid, en ook de omikronvariant lijkt daar gevoelig voor. Let wel: ook dit zijn vroege resultaten.

‘Tsunami op komst’

Volgens hoogleraar immunologie Huub Savelkoul (Wageningen Universiteit) is het simpel: boosters werken ogenschijnlijk goed en dus moet iedereen zo snel mogelijk een extra prik krijgen. “De omikronvariant zal ook in Nederland de deltavariant verdringen. Door heel snel boosters te zetten verhoog je de dijk terwijl je weet dat er een tsunami op ons af komt.”

Savelkoul behoort zelf tot de groep mensen die in Nederland een dubbele dosis van het AstraZeneca-vaccin kreeg. Dat vaccin beschermt mensen naar verwachting nog maar zeer gering tegen een covidinfectie. Toch mochten mensen in Nederland tot gisteren pas na zes maanden na de laatste prik een afspraak maken voor een booster, waardoor veel 60-plussers de afgelopen periode hebben gewacht.

Een grote fout, aldus Savelkoul, die stelt dat het strikt vasthouden aan die 6-maanden-grens totale onzin was. “Ik weet dat ik geen antistoffen meer heb maar moest wachten op een booster. Die wachttijd konden we ons in Nederland helemaal niet permitteren. We hebben kostbare tijd verloren door als laatste land te beginnen met de booster en nu moeten we de bevolking als een malle beter beschermen tegen de oprukkende omikronvariant.”

