Boos Zeeland legt Rutte op de grill

Mark Rutte is de man van de joviale glimlach, van de arm op je schouder, de premier die als geen ander opponenten met een hartelijke ‘te gek dat je er bent, gaaf man!’, de wapens uit handen kan slaan.

Zo uitbundig is Rutte vanavond niet, hier in het Arsenaaltheater in Vlissingen. De kwestie is er te beladen voor. En de ontvangst te ijzig.

De premier is op aandringen van zijn eigen VVD naar Zeeland gekomen om aan de boze inwoners uit te leggen waarom de marinierskazerne toch niet komt. Tegen honderden aanwezigen zegt hij: “Ik weet zeker dat u heel boos bent. Ik lach vanavond niets weg.” De zaal gromt instemmend.

Zeeland voelt zich bedrogen en tot op het bot beledigd. Ongeveer 1800 mariniers en hun gezinnen zouden in de provincie komen wonen, de voorbereidingen waren in volle gang. Totdat staatssecretaris Barbara Visser, ook VVD, tot de conclusie kwam dat verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen bij nader inzien onverstandig is. De mariniers weigerden mee te verhuizen naar Zeeland, een leegloop dreigde. De nieuwe locatie wordt waarschijnlijk het Gelderse Nieuw-Milligen.

Vorige maand moest Visser zich in de Kamer verantwoorden voor de draai. Precies negentien keer bood ze excuses aan voor het onverwachte en voor Zeeland droevige besluit. De oppositie nam er geen genoegen mee en stuurde de staatssecretaris met een motie van afkeuring terug naar haar ministerie.

Wat Zeeuwse politici betreft verhuist die kazerne alsnog naar Vlissingen. Eerder op de dag zegt Albert van der Giessen, de lokale VVD-fractievoorzitter: “Ik heb geen enkel goed argument gehoord om het níet door te laten gaan.” De dreiging van leegloop, zegt hij, speelde al in 2012, toen staatssecretaris Hans Hillen Vlissingen uitkoos als nieuw onderkomen.

Schade beperken

Rutte erkent volmondig dat de communicatie naar de Zeeuwen dramatisch was. Maar hij verdedigt het kazernebesluit. Dat doet ook VVD-Kamerlid André Bosman, zelf Zeeuw. “We hebben niks aan een kazerne die straks niet is gevuld.” Hij denkt dat het afblazen van de verhuizing uiteindelijk een ‘win-winsituatie’ kan worden. Hoongelach is zijn deel. Hoe is het mogelijk, vinden de aanwezigen, dat de politiek zich laat leiden door dreigementen van de mariniers.

De premier voelt dat het vanavond niet goed komt tussen hem en de Zeeuwen. “We gaan het nu niet eens worden”, zegt hij herhaaldelijk. “Ik ben hier ook niet om de schade te beperken, maar om het uit te leggen. Dat is mijn baan.”

Grote vraag is nu hoe Zeeland wordt gecompenseerd. De provincie claimt in ieder geval 50 miljoen euro aan geleden schade. Daarnaast zouden de mariniers en hun gezinnen jaarlijks voor 28 miljoen euro besteden in de omgeving. Maar een grote zak geld is niet voldoende. De imagoschade is enorm, zegt Van der Giessen. “Het kabinet zegt eigenlijk dat je beter niet in Zeeland kunt gaan wonen. Hoe valt dat nog te repareren?”

De Zeeuwen hebben genoeg wensen. De Westerscheldetunnel moet tolvrij worden. De provincie kan wel een waterstoffabriek gebruiken. Een tweede kerncentrale bij Borssele is welkom. Er is een pleidooi voor een groot, olympisch zwembad in Vlissingen. Het openbaar vervoer moet beter, zeker ook van en naar België. En de provincie wil dolgraag een universiteit, om jongeren vast te houden.

Het kabinet laat een adviseur (de naam wordt vrijdag bekend) onderzoeken welke compensatie op zijn plaats is. Rutte: “Ik ga hier niet als een Zeeuws expert bepalen wat nodig is. We gaan hier echt op een verstandige manier uitkomen.”

Uiteindelijk, een kleine twee uur later, klinkt er toch applaus.

