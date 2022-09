Bonden en NS praten dit weekend verder, maar akkoord lijkt ver weg

De directie van de NS zal ‘heel stevige stappen’ moeten zetten, wil ze de stakingen voorkomen die voor komende week zijn aangekondigd, zegt Henri Janssen van vakbond FNV Spoor. Dit weekend schuiven directie en bonden opnieuw bij elkaar aan tafel. “Maar de verschillen zijn nog heel erg groot.”

Deze vrijdag ligt het treinverkeer weer grotendeels stil door een staking van NS-personeel. Alleen treinen van regionale vervoersbedrijven rijden gewoon, en daarnaast de NS-trein tussen Utrecht en Schiphol. Tot chaos leidt dat niet. Op de stations zijn nauwelijks reizigers te vinden. Op de weg is het ‘s middags wel druk, ook vanwege de regen.

Grotere stakingsgebieden

Officieel wordt er alleen in het westen van het land gestaakt, maar volgens de NS was het stakingsgebied nu zo groot dat het niet lukte elders nog wel treinen te laten rijden. Ook de stakingen die zijn gepland voor dinsdag (noord, zuid en oost) en donderdag (midden) zullen het NS-treinverkeer in het hele land plat leggen. Dat was tijdens de estafettestakingen van augustus anders. Toen waren de regio's waar gestaakt werd kleiner en slaagden de NS er nog in treinen te laten rijden tot aan het stakingsgebied en weer terug.

Of het lukt de stakingen van komende week te voorkomen, is nog maar de vraag, want een akkoord over de nieuwe cao ligt niet binnen handbereik. De bonden zetten onder meer stevig in op automatische prijscompensatie: de salarissen moeten van hen meestijgen met de inflatie. De NS-directie gaat niet verder dan de belofte te willen praten over ‘hoe om te gaan met de onzekerheid van de inflatieontwikkeling’.

‘Slechts een verkenning’

Het gesprek dat vakbonden en directie donderdag hadden, was het eerste in maanden. Volgens de bonden was het ‘slechts een verkenning’. Het bod waarmee de directie dinsdag de gesprekken weer op gang bracht, met onder meer een loonsverhoging van 5 procent nu en 2,5 procent in januari, is volgens hen bij lange na niet goed genoeg.

