Bonaire is ‘in gevaar’: Greenpeace zet klimaatzaak door

Het kabinet moet dringend maatregelen nemen om Bonaire te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Inwoners van de Caribische ‘gemeente’ van Nederland en Greenpeace geven premier Mark Rutte tot eind september de tijd om zelf in actie te komen, daarna volgt zo nodig een rechtszaak.

De aankondiging van deze nieuwe klimaatzaak staat in een sommatiebrief die advocaten donderdag namens zeven inwoners van Bonaire en de milieuorganisatie naar Rutte hebben gestuurd. Greenpeace liet al eerder doorschemeren dat juridische stappen worden voorbereid.

In zee verdwijnen

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba horen sinds 10 oktober 2010 officieel bij Nederland. Dat betekent dat de inwoners op deze eilanden Nederlands staatsburger zijn. Het betekent ook, benadrukt Greenpeace, dat de staat een zorgplicht heeft voor deze mensen. In de sommatiebrief staat dat het zuidelijk deel van Bonaire als gevolg van de klimaatverandering tegen het einde van deze eeuw in zee dreigt te verdwijnen. Het probleem is dat de koraalriffen afbrokkelen en de hittegolven in aantallen en in intensiteit toenemen.

Eerder deze week verscheen het advies van ‘kwartiermaker’ Ed Nijpels over de klimaatcrisis in Caribisch Nederland. In het rapport ‘Het is nooit te laat’ schrijft de VVD-prominent dat de tijd dringt voor Bonaire, omdat de klimaatverandering het leven ingrijpend verandert. Nijpels wil zo snel mogelijk een Klimaatakkoord voor het eiland, met concrete afspraken hoe de uitstoot van de broeikasgassen wordt verminderd.

Het internationale klimaatakkoord van Parijs uit 2015 en de klimaatwet van het kabinet scheppen alleen verplichtingen voor het Europese deel van Nederland, niet voor het Caribische. De belangen van Bonaire dreigen verwaarloosd te worden, zegt Nijpels. Hij waarschuwt ook voor de enorme armoede op het eiland, waardoor bewoners niet weerbaar genoeg zijn voor de gevolgen van de opwarming van de aarde.

‘Hier op Bonaire gebeurt niets’

Onnie Emerenciana ziet met eigen ogen wat de klimaatverandering betekent voor Bonaire. De 60-jarige tuinder vertelt telefonisch vanaf het eiland dat hij een van de eisers in de klimaatzaak van Greenpeace is. Emerenciana probeert groente te verbouwen, maar dat wordt lastiger, zegt hij. “De hitte maakte het tegenwoordig onmogelijk om tussen 11 en 15 uur op het land te werken.” Bovendien wordt Bonaire vaker getroffen door korte, maar heftige regenbuien, waardoor straten onderlopen.

Emerenciana verwijt het kabinet dat er geen apart klimaatbeleid voor Bonaire is. “Iedere gemeente heeft een eigen klimaataanpak, met allerlei plannen. Er liggen dijken, duinen, van alles. Hier op Bonaire gebeurt niets. Wij zijn ook Nederland. We willen gelijk behandeld worden.”

