Bombrieven ontploft in Amsterdam en Kerkrade, politie bevestigt afpersing als motief

De verzender van de bombrieven had afpersing als motief, zo bevestigt de politie na berichtgeving door De Telegraaf.

De verzender van de bombrieven heeft een bedrag in bitcoins geëist. Als betaling uitblijft, moet worden betaald, anders worden nieuwe brieven met explosieven verstuurd. Om welk bedrag het gaat blijft geheim, omdat bekendmaking het onderzoek kan schaden.

ABN Amro en Ricoh

Het postsorteercentrum van ABN Amro aan de Bolstoen is tijdelijk ontruimd geweest. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft vastgesteld dat er geen explosieven meer aanwezig waren. Inmiddels mogen de medewerkers weer naar binnen.

Een medewerker wilde woensdagochtend de brief openmaken, maar hoorde een sissend geluid en gooide het poststuk weg. Daarop volgde een lichte knal. De medewerker heeft volgens de politie adequaat gehandeld en daarmee erger voorkomen.

Ook in Kerkrade vond vanochtend een ontploffing plaats. In het pand van het bedrijf Ricoh aan de Wiebachstraat waren negen mensen in het pand toen het gebeurde. Die zijn opgevangen bij een naastgelegen bedrijf. De schade die is ontstaan door de explosie is onbekend.

De politie onderzocht ook een verdacht pakket in Maastricht bij een bankfiliaal van de Abn Amro. De omgeving werd daar kort afgezet, maar het bleek loos alarm. De politie meldde dat er een computermuis in het pakket zat.

Begin januari werden bij verschillende bedrijven bombrieven aangetroffen, onder andere bij het Okura Hotel in Amsterdam, tankstations en een makelaarskantoor. Het ging om verdikte enveloppen met een sticker van het Rotterdamse Centraal Invorderings Bureau (CIB) - dat er volgens de politie niets mee te maken had. Er werd ‘ernstig rekening gehouden’ met dezelfde afzender.

De politie speurt nog steeds naar de afzender van deze zeker zeven bombrieven, waarvan de politie er rekening mee houdt dat het om dezelfde persoon gaat. Sindsdien zijn er voor zover bekend geen brieven meer opgedoken, tot zich vanochtend twee explosies voordeden.

Op 10 januari werd de zevende aangetroffen, in een postsorteercentrum aan de Australiëhavenweg, ook in de hoofdstad. Dat explosief was gericht aan een autobedrijf in Amsterdam waar eerder al een zogenoemde waarschuwingsbrief was aangekomen, zegt de politie in een toelichting. Deze brief bevatte een explosief dat zwaar lichamelijk letsel had kunnen aanrichten, zei de politie toen.

Twee bombrieven zijn deels verbrand retour ontvangen door het Rotterdamse incassobureau CIB (Centraal Invorderings Bureau), dat er volgens de politie niets mee te maken heeft. Ook in januari werden nog twee bombrieven onschadelijk gemaakt, in een postsorteercentrum in Rotterdam.

Of de vanochtend geëxplodeerde bombrieven vergelijkbaar zijn met de eerder aangetroffen brieven kan de politie nog niet melden.

