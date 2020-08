Bol.com doet 'Zwarte Piet' in de ban

In een verklaring op de website meldt het verkoopplatform dat het vanaf eind september niet meer mogelijk is artikelen te verkopen via bol.com die de term 'Zwarte Piet' bevatten of uitbeelden. Verkooppartners hebben tot dan de tijd om deze artikelen uit te verkopen of zelf al uit hun assortiment bij bol.com te halen. "Daarna zullen we het zelf actief weren van ons platform.”

Pietenkostuums zullen wel nog te koop blijven bij de webwinkel, mits ze geen karikatuur uitbeelden zoals een zwarte pruik of grote gouden oorringen. Verder zegt de webwinkel de huidskleur in producten te omschijven als ‘beige’ of een andere passende kleur, wanneer wordt verwezen naar een blanke huidskleur.

De webwinkel stelt dat iedereen bij bol.com terecht moet kunnen en zich er welkom bij moet voelen. "Je welkom voelen gaat niet samen met een assortiment dat aanzet tot discriminatie/haat en daardoor als kwetsend wordt ervaren.”

Waarom moet Rutte het juist nu over Zwarte Piet hebben, vragen ze zich in Schijndel af

In het Brabantse Schijndel, waar Zwarte Piet tot nu toe zwart bleef, was het even schrikken toen Lambèr Gevers las over de ommezwaai van Mark Rutte. Nu is de beer los, dacht de voorzitter van het Schijndelse Sinterklaascomité.