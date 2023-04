Bokito’s lichaam ligt nu in de vriezer. ‘Zijn hart is al opgestuurd’

De dood van gorillaman Bokito stemt Diergaarde Blijdorp verdrietig. ‘Ik kende hem al lang.’

Een voor een blijven ze staan: een grootvader met zijn kleinkind aan de hand, een moeder met een peuter, een vader met kinderen in de bolderkar. Allemaal komen ze tot dezelfde ontdekking: de toegang tot het verblijf van de mensapen in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is dicht. ‘Tijdelijk gesloten’, meldt een A4'tje op de schuifdeuren. ‘Verdrietig nieuws: gorillaman Bokito is onverwacht overleden.’

De beroemdste zilverrug van Nederland heeft deze week zijn laatste adem uitgeblazen. Oud werd hij niet: 27, dezelfde leeftijd die Jimi Hendrix, Kurt Cobain en Amy Winehouse bereikten. Terwijl een westelijke laaglandgorilla als Bokito in goede gezondheid de vijftig kan halen. Hartfalen werd de Rotterdamse alfaman fataal, aldus verzorger Victor Ketellapper.

Het rijk alleen

De dichte toegangsdeur, zegt Kettellapper, is bedoeld om Bokito’s groepsgenoten rust te geven en te laten wennen aan de afwezigheid van hun leider. De mensapen kunnen uit hun binnenverblijf naar buiten, maar laten zich daar niet zien. Kinderen drukken hun neuzen tegen de glazen afscheidingswand en staren in de stille leegte. Een merel zingt, twee witkruinmangabeys hebben het rijk alleen, zo zonder gorilla’s.

Op een bankje tussen apenverblijf en speeltuin zitten Martine en Erwin van Vliet, broer en zus uit Gouda, ieder met een volkoren kadetje in de hand. Martine is een dagje op stap met haar broer en zijn gezin. Zelf kwamen ze als kind ook al in Blijdorp. “Ik ken Bokito al lang”, zegt Martine. Het bericht van zijn dood vond ze ‘schokkend’.

Volgens verzorger Ketellapper (gras aan zijn schoenen, zand onder de vingernagels) zijn ook de vrouwen en kinderen die Bokito achterlaat van slag. “Waarschijnlijk weten ze wel wat de dood is. Het zijn hoogintelligente wezens.” De gorilla, zo meldt een bordje bij het verblijf, staat van alle dieren evolutionair gezien het dichtst bij de mens, samen met de chimpansee. Of de primaten ook verdriet kunnen ervaren? Dat is speculeren, zegt Ketellapper. “We kunnen het ze niet vragen.”

‘Ze rouwen’

Voor bezoeker Martine van Vliet is het geen vraag. “Ik zag op tv hoe de andere gorilla’s afscheid namen van Bokito. Net zoals mensen dat doen. Ze rouwen, dat geloof ik zeker.” Haar schoonzus is bekend met paarden, die dieren merken het óók als er iets aan de hand is in de kudde.

Het duurde ongeveer een uur, zegt Victor Ketellapper, voordat de andere gorilla’s zich verzoend leken te hebben met Bokito’s dood. “Ze voelden en ze roken aan zijn lichaam en daarna deden ze alweer hun dagelijkse dingen. De primaire behoeftes namen het weer over.”

Het lichaam van de dode zilverrug wordt beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek, vertelt Ketellapper. Bokito’s hart is al opgestuurd naar het Verenigd Koninkrijk, de rest van zijn lichaam wordt voorlopig in de diergaarde geconserveerd. “In de vriezer.”

De leegte van het apenverblijf kan de meeste bezoekers niet meer dan een paar tellen bekoren. In de hoop op wat meer leven in de brouwerij zetten ze koers naar de neushoorns of de flamingo’s.

Martine van Vliet heeft haar kadetje weggewerkt. Vanaf nu, zegt ze, zullen bezoekjes aan Blijdorp niet meer hetzelfde zijn. “Je staat toch even te kijken: ach, Bokito is er niet meer.”

Een standbeeld voor Bokito? Groningen heeft het Peerd van Ome Loeks, Leeuwarden heeft Ús Mem en Scharrendijke heeft het hondje Bläsz - dieren die vanwege hun bijzondere betekenis zijn geëerd met een standbeeld. In Rotterdam zou een beeld voor Bokito op zijn plaats zijn, vindt de gemeenteraadsfractie van Leefbaar Rotterdam. In de raadsvergadering van volgende week wil de partij het college van B en W per motie oproepen om in samenwerking met Diergaarde Blijdorp een standbeeld voor de overleden primaat te realiseren. In een toelichting stelt Leefbaar Rotterdam: “Eigenhandig heeft de zilverruggorilla ervoor gezorgd dat de bezoekcijfers van zowel Diergaarde Blijdorp als Rotterdam door het dak gingen.”

Lees ook:

‘Sociale familieman’ Bokito (1996-2023) leeft voort in het woordenboek

De wereldberoemde gorilla Bokito uit Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is dinsdag overleden. Bokito kwam in 2007 in het nieuws toen hij vier bezoekers verwondde.