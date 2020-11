Boerenprotest in Den Haag, trekkers omzeilen politieblokkade

Volgens Farmers Defence Force (FDF) komen er zo’n duizend tractoren uit het hele land naar Den Haag. Een onbekend aantal actievoerders komt met de auto. Met de actie Code Oranje willen de boeren voorkomen dat de Tweede Kamer instemt met de stikstofplannen van het kabinet.

Aan de trekkers hangen borden met teksten als “Don’t fuck the farmer” en “wij zijn ongewenst”. Ook hebben sommige boeren een omgekeerde Nederlandse vlag aan het voertuig hangen, als teken van protest.

Politieblokkade

Er is veel politie aanwezig om de boeren te begeleiden. De weg naar de binnenstad van Den Haag is afgesloten met grote legervoertuigen. Veel boeren parkeren op de Benoordenhoutseweg om daarna te verzamelen op de Koekamp.

Enkele tientallen boeren hebben geprobeerd met hun trekkers richting het centrum van Den Haag te rijden, iets wat de gemeente heeft verboden. Ze reden door de middenberm weg van de plek waar ze moesten parkeren en omzeilden een politieblokkade. De politie hield ze tegen bij het Willem Witsenplein.

Boeren op de Benoordehoutseweg tijdens de actie van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF). Met de actie, die Code Oranje heet, willen de boeren voorkomen dat de Tweede Kamer instemt met de stikstofplannen van het kabinet. Beeld ANP

Niet toegestaan

De boeren wilden dinsdagmorgen een trekkerdefilé langs paleis Huis ten Bosch in Den Haag houden, en hadden daarvoor naar eigen zeggen toestemming gekregen van de gemeente en de politie. Alleen heeft de gemeente al laten weten dat demonstreren bij het huis van de koning helemaal niet is toegestaan. Na het trekkerdefilé gaan de actievoerders naar het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel CBL in Leidschendam, waar ze een ‘keurmerk’ willen aanbieden.

Overlast

Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten alert te zijn op mogelijke landbouwvoertuigen en raadt aan indien nodig de rijstijl aan te passen. De boeren veroorzaken vertraging op wegen in de omgeving van Den Haag. Bij Wassenaar is veel oponthoud op de N44 door trekkers die op weg zijn naar het boerenprotest in het centrum van Den Haag. Ook op de A12 kan het verkeer hinder ondervinden, meldt de ANWB. Ook op de N11 (Bodegraven - Leiden) is hierdoor oponthoud. Bij Alphen aan den Rijn staat 3 kilometer file. Op de N207 van Bergambacht naar Alphen aan den Rijn staat file tussen Bergambacht en Gouda.

Inwoners van Den Haag klagen tegenover de NOS over geluidsoverlast. Een omwonende noemt het trekkerdefilé “een mooi woord voor asociaal gedrag om 4.30 uur”, een ander meldt dat de boeren met het “irritante getoeter” haar sympathie verspelen. Ook buiten de stad heeft de optocht voor overlast gezorgd, zo trok de stoet trekkers vanuit Brabant naar Den Haag over de Lekdijk waardoor omwonenden vannacht wakker lagen. “Hoe je hier de steun van het volk mee krijgt...”

