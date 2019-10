Boerenprotest dreigt te ontsporen, Malieveld is vol

Met een grote demonstratie willen boeren vandaag laten zien dat ze boos zijn. Het Malieveld staat vol met tractoren.

Er zijn nog veel meer boeren onderweg, maar die kunnen er op het Malieveld niet meer bij. De politie verwijst boeren met voertuigen door naar de Leidsestraatweg.

Eerder wilde de gemeente Den Haag maximaal 75 tractoren toe te laten op het Malieveld, onder andere om het gras te beschermen. Dat aantal werd al opgekrikt, maar is inmiddels ook bereikt. Op de website van het boerenprotest staat dat 2200 boeren met een landbouwvoertuig komen.

De politie grijpt vooralsnog niet in en probeert boeren te begeleiden naar een plek om hun voertuig te parkeren. Er is wel overleg tussen politie, justitie en burgemeester Krikke over de situatie op het Malieveld over de onveilige situatie. Veel boeren lijken zich weinig aan te trekken van de aanwijzingen die ze krijgen van de politie. Verschillende boeren rijden door afzettingen heen, zo valt te zien op filmpjes die zich via sociale media verspreiden. De politie heeft inmiddels twee boeren aangehouden. Volgens de politie reed een van hen tegen de richting in over de middenberm en volgde hij de aanwijzingen van agenten niet op. De andere boer werd aangehouden omdat hij zich met de arrestatie bemoeide.

De protestactie van de boeren wordt door henzelf al beschouwd als een succes, zegt een woordvoerder namens de initiatiefnemers. “Het is een mooie actie en goed geslaagd tot nu toe. We gaan kijken wat de middag gaat brengen”. De woordvoerder verwacht dat een stuk meer dan de toegestane tractors zullen proberen het Malieveld op te rijden. “Als je gekke regels bedenkt, moet je het zelf oplossen”, aldus de woordvoerder.

Drukste ochtendspits ooit

Door de traag rijdende trekkers was de doorgaans toch al drukke dinsdagochtendspits drukker dan normaal: even voor 8:00 stond er meer dan duizend kilometer file, waarmee er sprake was van de drukste ochtendspits ooit in Nederland.

Door het hele land doken groepjes op, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. “Soms zijn dat 30 à 40 trekkers, maar op sommige plekken rijden ze in colonnes van meer dan honderd tractors. Die komen uiteindelijk allemaal samen.” De boeren geven gehoor aan de een Facebookoproep van een schapenhouder, die, nadat D66 twee weken terug met het plan kwam om de veestapel te halveren, zei dat het tijd werd eens naar Den Haag te rijden.

De grootste drukte op de wegen was na half tien voorbij. Op het hoogtepunt, rond 8.30, stond het verkeer volgens de ANWB over 1136 kilometer vast, een uur later waren de files al gehalveerd. De verwachting is dat er de hele ochtend nog hinder zal zijn van boeren met tractors, ook roept Rijkswaterstaat weggebruikers op de A12 helemaal te mijden. De manifestatie op het Malieveld in Den Haag begint om 13.00 uur.

Daar zal het flink druk worden. Niet alleen via de snelweg zijn boeren onderweg, ook de trein zit vol, merkt verslaggever Emiel Hakkenes. “Elke keer als we een stoet tractoren passeren, klinkt er gejuich. De sfeer is als van een schoolreisje of een groep voetbalsupporters.” Het centrum van Den Haag is afgezet, de ME staat paraat.

Tweede Kamer toont begrip voor de boeren

In de Tweede Kamer kunnen de boeren hoofdzakelijk op bijval rekenen. Veel Kamerleden hebben begrip voor de zorgen over de toekomst die bij de beroepsgroep leven. “Zo begrijpelijk”, twittert fractieleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. “Onze boeren zorgen iedere dag voor ons voedsel en verdienen niet onze stank maar onze dank.” Daarom “staan we straks naast de boeren”, aldus Segers.

Ook PvdA’er William Moorlag heeft begrip voor de “armada aan tractoren” die Den Haag binnentrekt. “Stikstof dwingt tot aanpak en verandering, maar wel zo dat boeren zeker kunnen zijn van een fatsoenlijk bestaan en eerlijk inkomen.” GroenLinks laat enige nuance horen: “Ik snap de boosheid van boeren”, aldus Jesse Klaver. “Maar het systeem van de bio-industrie is failliet. We moeten toe naar minder dieren in Nederland. Dat is geen leuke boodschap, maar wel de waarheid.”

D66'er Tjeerd de Groot wekte onlangs de woede van veel boeren door te pleiten voor een halvering van de veestapel. Hij erkent dat dit voorstel veel boerenbedrijven en gezinnen raakt. “Daarom ga ik het gesprek aan met boeren die vandaag demonstreren.”

