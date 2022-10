Boeren voorzichtig positief over advies Remkes, maar radicale fracties sputteren tegen

Het advies van stikstofbemiddelaar Johan Remkes om binnen een jaar 500 tot 600 piekbelasters te laten stoppen, valt slecht bij de radicale boeren. “Dit wordt weer niks”, zegt voorzitter Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF).

De gematigde boerenorganisatie LTO Nederland – veruit de grootste boerenclub van Nederland – heeft lof voor Remkes, maar ook kritiek op hem. Zijn plan voor de uitkoop is onhaalbaar, verwacht de organisatie. LTO organiseert een ledenraadpleging en komt dinsdag met het resultaat daarvan.

Farmers Defence Force vindt het gedwongen uitkopen van boeren in de buurt van kwetsbare natuurgebieden ‘onacceptabel’. Van den Oever: “Gedwongen opkoop van piekbelasters is een absolute no-go voor ons.”

“Het is niet best. Ze gaan weer dwingen, dit wordt weer niks. Deze plannen hebben niets te maken met het redden van de natuur, het enige waar ze op sturen is boerenkrimp”, stelt Van den Oever. De voorman heeft voor woensdagavond ‘een grote vergadering’ gepland. “Dan trekken we een conclusie en ontwikkelen we een plan de campagne.”

Actiegroep Agractie ziet goede punten in het advies van Remkes, zoals de kritiek op de manier waarop wordt gemeten of stikstof de natuur schaadt, maar er is ook kritiek. Agractie vindt gedwongen uitkoop onacceptabel. “Als je het vertrouwen nog verder wil schaden, moet je die kant op gaan”, reageert Bart Kemp van de organisatie. “Als je naar een willekeurige burger gaat en je zegt: ik ga jou gedwongen onteigenen, dan is de reactie voorspelbaar, denk ik.”

