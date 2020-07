Boeren met tractors protesteren in Amsterdam, blokkeren wegen in het noorden

Ze willen protesteren tegen de plannen van het kabinet. René Staal, melkveehouder uit Berkhout, tegen NH Nieuws: "Het zal wel druk zijn in Amsterdam. Mooi, want we willen de burgers duidelijk maken dat we het niet eens zijn met de plannen van het kabinet.”

Volgens Staal rijden er twee motoragenten met de stoet mee en is er goed contact. "We zouden naar de Dam, maar dit schijnt niet te mogen. Nu worden we naar het Rembrandtsplein geleid. We moeten eerst maar zien of we Amsterdam in komen", aldus Staal.

Een woordvoerder van de Amsterdamse politie laat weten dat de boeren na het maken van een rondje door de stad weer zullen vertrekken. “Ze hebben toegezegd om niet over de grachten te rijden om schade aan de kades te voorkomen.” De boeren kwamen niet via de snelweg de stad binnen, maar reden via de ventweg van een provinciale weg langs Broek in Waterland naar Amsterdam. Met de politie is afgesproken dat ze niet over de grachten rijden, die zou de kades kunnen beschadigen.

Staal is vastberaden om ‘t centrum in te gaan, liet hij eerder weten aan NH Nieuws: “Ze kunnen ons beter toelaten, anders gaan we wel een keer Amsterdam in zonder overleg met de politie.” De afgelopen week werd er in Den Haag ook al gedemonstreerd door boze boeren die het niet eens zijn met minister Carola Schouten, die wil dat vee minder eiwitrijk voedsel voorgeschoteld krijgt waardoor ze voor minder uitstoot zullen zorgen. Donderdagnacht stonden de boeren aan het Binnenhof, vrijdag werd het centrum van de Hofstad afgesloten door militairen en zwaar materieel.

‘Het noorden onafhankelijk maken’

Ook in Friesland zijn er zaterdagavond tientallen boeren op pad gegaan om te protesteren. De Leeuwarder Courant meldde dat er even voor tien uur bij Thialf in Heerenveen tientallen tractoren en auto’s stonden opgesteld, die later in colonne op weg gingen. Niet duidelijk is waar ze naartoe gaan of wat ze gaan doen, mogelijk volgen er wegblokkades zoals eerder deze week.

Verder rijden er zaterdagavond in het noorden van het land boeren op verschillende plekken over snelwegen. Zo is de N48 en de A28 ter hoogte van knooppunt Hoogeveen geblokkeerd. Daarnaast reed er een groep boeren op een rij in wandeltempo over de A32 in de richting van Leeuwarden.

Volgens de NOS hebben de boeren in Noord-Nederland hun actie eerder vanavond in verschillende appgroepen aangekondigd. Daarin schrijven de initiatiefnemers dat ze “...Friesland, Groningen en Drenthe onafhankelijk willen maken van de rest van Nederland”. Ze schrijven ook: “Dit is geen actie voor een uur, maar voor misschien wel meerdere dagen. Neem slaapspullen mee.” In het bericht wordt melding gemaakt van verschillende verzamelpunten, in Hitzum, Bolsward, Joure, Heerenveen, Drachten en Leeuwarden.

Bij de stad Groningen verzamelde zich een groep boeren om op pad te gaan naar Heerenveen, zei een woordvoerster van Farmers Defence Force. Daar werd eerder vanavond door zo'n 200 boeren korte tijd een distributiecentrum van de Lidl geblokkeerd. Volgens haar zijn het ‘wilde acties’ die in app-groepen spontaan worden georganiseerd. “De boeren zijn schijtziek van Den Haag”, aldus de woordvoerster. “Ze zijn niet meer te controleren”.

Tractoren bij hoofdkantoor Jumbo, distributiecentrum Albert Heijn

Boze boeren zijn zaterdagavond in Veghel (Noord-Brabant) met trekkers het terrein opgereden van het hoofdkantoor van supermarktketen Jumbo. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om zo’n tien tot twintig tractoren. De politie is ter plaatse en onderhoudt contact met de boeren. De woordvoerder zei er vanuit te gaan dat de boeren na enige tijd vanzelf weer weggaan. De politie is vooralsnog niet van plan in te grijpen.

Enkele tientallen boeren blokkeerden eerder op de dag met hun trekkers het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. Ze waren eerst naar het politiebureau gegaan om aangifte te doen tegen minister Carola Schouten (Landbouw) wegens haar veevoederbeleid.

Vrijdagavond blokkeerden boeren bij het Brabantse Boxtel urenlang de A2 met hun tractoren, waardoor richting Den Bosch een flinke file ontstond.

