Boeren geven scheepvaart de schuld van stikstof

Wie de stikstofcrisis wil oplossen moet bij de scheepvaart zijn. Dus niet zozeer bij de boeren, zoals politiek en wetenschap nu aannemen. Dat lijkt de belangrijkste stelling die stikstofsceptische organisaties vanmiddag zullen poneren, blijkt uit een document over de alternatieve cijfers, dat Trouw inzag.

Volgens het document veroorzaakt de landbouw gemiddeld 25 procent van de stikstof in Nederland. En niet 46 procent, het percentage waar de berekeningen van het Rijksinstituut voor Milieu (RIVM) op uitkomen. Verkeer inclusief schepen is met de alternatieve rekenmethode goed voor liefst 42 procent van de stikstof, niet voor de 6 procent uit de RIVM-cijfers.

Deze nieuwe kijk pleit de boerensector grotendeels vrij van schuld aan de stikstofcrisis, vinden de opstellers van de studie. Net op tijd om inkrimping af te wenden.

Leugens

Deze conclusie – dat de landbouw veel minder stikstof uitstoot dan wordt aangenomen – lag in de lijn der verwachting. Opdrachtgevers van de alternatieve berekeningen zijn het Mesdag Zuivelfonds en de stichting Stikstofclaim. Al sinds het uitbreken van de stikstofcrisis zijn deze organisaties ervan overtuigd dat de stikstofcijfers van het RIVM leugens zijn. Daarom eisten zij via een kort geding de onderliggende RIVM-data, met succes. Enkele nog geheim gehouden rekenmeesters kregen de opdracht om die data door te lichten.

Voorzitter Jan Cees Vogelaar van het Mesdag Zuivelfonds wilde gisteren de ‘onthulling’ niet toelichten. “Mij nu bellen is zonde van uw tijd.” Duidelijk is wel dat de alternatieve rekensommen uitsluitend gelden voor de Natura-2000-gebieden, niet voor heel het land.

“Kan zijn”, reageert een RIVM-woordvoerder, “maar dat verklaart de genoemde cijfers nog niet.” Want het RIVM maakte zelf ook al eens zulke lokale rekensommen, met als uitkomst dat de landbouw in die specifieke gebieden nog altijd goed is voor 45 procent van de stikstof. En verkeer, inclusief scheepvaart, komt dan op slechts 6 procent. Het lijkt erop, oppert het RIVM, dat de alternatieve cijfers de plank misslaan.

Zelf denken de boerenorganisaties een grote uitglijder te hebben ontdekt. Minister Schoutens plan om boeren uit te kopen berust op drijfzand, vinden ze, en het stikstofaanpak moet worden herzien.

