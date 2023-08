Boeren en natuurorganisaties zijn het over één ding eens als het om stikstof gaat

Boeren, bouwers en natuurorganisaties: ze hebben in de slepende stikstofcrisis nogal eens tegenstrijdige belangen. Maar nu zijn boerenorganisatie LTO, Bouwend Nederland en Natuurmonumenten opvallend eensgezind. Samen met de werkgevers van VNO-NCW en milieuorganisatie Natuur & Milieu roepen ze de Tweede Kamer op om de stikstofaanpak in elk geval niet stil te laten vallen.

‘Snel minder stikstof uitstoten is nodig om natuur te laten herstellen’, schrijven zij in een gezamenlijke oproep. ‘En ook om perspectief te geven aan boeren, bouwers en de economie.’ Ze vragen de politiek om ‘cruciale stappen in het stikstofdossier nu niet in de ijskast te zetten, maar uit te voeren’.

Die urgentie komt voort uit de val het kabinet, nu bijna twee maanden geleden. Die voltrok zich vlak voordat de Tweede Kamer met reces ging. Daardoor is de status van een groot deel van het aangekondigde stikstofbeleid nu onduidelijk. Het is gebruikelijk dat de Tweede Kamer heikele onderwerpen na een kabinetsval doorschuift tot na de verkiezingen. Welke onderwerpen – zoals dat heet – ‘controversieel worden verklaard’, wordt binnenkort duidelijk. Volgende week is het reces voorbij.

Geen tijd te verliezen

Er zijn maar weinig onderwerpen in Nederland zo controversieel als stikstof. Maar al het beleid op de lange baan schuiven heeft ook grote gevolgen. Dan blijft de huidige patstelling immers in stand: de natuur blijft dan overbelast. En het gevolg daarvan is dat er juridisch nauwelijks ruimte is voor nieuwe bouwprojecten en andere economische ontwikkelingen die tot verslechtering van de natuur kunnen leiden.

In feite staat het stikstofbeleid van het kabinet nu voor de helft in de steigers. Er is inmiddels een uitkoopregeling voor ‘piekbelasters’: boeren die relatief veel stikstof uitstoten op beschermde natuurgebieden. Maar naast de mogelijkheid om via een regeling te stoppen, moesten ook andere opties komen te staan. Zoals verplaatsing naar een gebied waar een bedrijf de natuur minder in de weg zit. En regelingen voor innovatie (minder stikstof via nieuwe technieken) en extensivering (minder stikstof door minder dieren per hectare grond te houden).

De uitwerking van die andere sporen moet nog volgen. Als de Tweede Kamer dat controversieel zou verklaren, blijft in feite alleen de al bestaande uitkoopregeling overeind. Het is een van de redenen waarom juist ook boerenorganisatie LTO zich achter de oproep schaart.

24 miljard staat nog niet vast

Bovendien is de forse pot met stikstofgeld – ruim 24 miljard euro – nog altijd niet definitief vastgesteld. Als over dat bedrag geen zekerheid komt, frustreert dat ook de stikstofaanpak van provincies. Zij moeten op regionaal niveau met een ‘gebiedsaanpak’ een nieuw evenwicht tussen natuur en landbouw zien te vinden. Daarvoor vinden de provincies die 24 miljard al veel te weinig: ze denken gezamenlijk meer dan het dubbele nodig te hebben.

Onduidelijkheid over het budget maakt het voor provincies lastig om concreet met boeren te gaan praten over bijvoorbeeld extensiveren of het ontwikkelen van nieuwe natuur. Juist dat soort ingrepen maken de gebiedsaanpak duur, omdat (landbouw)grond dan economisch minder waard wordt.

Ook voor Bouwend Nederland en natuurorganisaties is haast geboden. En dan vooral omdat elke vorm van uitstel het probleem alleen maar groter maakt. Verbetering van de natuur door stikstofreductie laat dan immers langer op zich wachten. En de komst van stikstofruimte om weer meer huizen te kunnen bouwen daarmee ook.

Het is niet voor het eerst dat deze vijf partijen elkaar tijdens de stikstofcrisis weten te vinden. In 2021 ontwikkelden de boeren, bouwers, werkgevers en natuurbeheerders samen een voorstel om uit de stikstofimpasse te komen. Dat strandde toen grotendeels in polarisatie, omdat het voorstel vanuit het midden woede opriep bij natuur- en boerenorganisaties op de flanken. Er kwamen wel elementen uit het voorstel terug in het advies dat stikstofcrisismanager Johan Remkes vorig jaar uitbracht en in het kabinetsbeleid.

