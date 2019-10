Boeren blokkeren provinciehuis Brabant

De boeren blokkeerden de in en uitgangen van het Provinciehuis, waar op dat moment een vergadering over het stikstofbeleid bezig was. Gedeputeerden konden het gebouw niet in of uit.

Gedurende de dag verzamelden zich in Den Bosch eerst duizenden boeren om een debat te beïnvloeden over de veehouderij en stalsystemen die de stikstofuitstoot moeten beperken. Slechts 250 demonstranten mochten de Statenvergadering bijwonen.

Toen aan het einde van de middag de meeste boeren huiswaarts keerden, bleef een groep jongeren over. Nadat duidelijk werd dat Noord-Brabant de strenge stikstofmaatregelen niet wilde uitstellen, zoals enkele provincies eerder wel deden, sloeg de stemming om. De achtergebleven boeren sloten met hun tractoren het provinciehuis volledig in en zorgden met hun claxons voor een ‘lawaaiprotest’. Een tractor reed op het fietsenhok in. De mobiele eenheid stelde zich vervolgens in de hal van het gebouw in linie op.

Commissaris van de Koning Wim van de Donk ging later op de avond in overleg met Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force, over de situatie.

Boeren bezetten het bordes van het provinciehuis tijdens een demonstratie tegen de strenge stikstofregels. Beeld ANP

Eerder op de dag trokken zuivelproducent FrieslandCampina en brancheorganisaties NZO en ZuivelNL hun stikstofplan in, naar eigen zeggen ‘door de vandaag ontstane onrust onder melkveehouders’. Zij hadden een taskforce opgericht om te komen tot een alternatieve aanpak van de stikstofproblemen. Maar door acties van boeren is het draagvlak weggevallen, laten ze weten. Boze boeren blokkeerden gisteren onder meer de ingang van het hoofdkantoor van FrieslandCampina in Amersfoort. Volgens actiegroep Farmers Defence Force (FDF) zijn de gewraakte stikstofplannen ‘zonder voldoende kennis’ en ‘in grote haast’ in elkaar gezet. Eerder deze maand zegden eerst de provincie Friesland en daarna ook Drenthe en Overijssel boze boeren wél toe dat ze de stikstofregels niet zullen invoeren, Gelderland schortte de strenge stikstofmaatregelen voorlopig op.

