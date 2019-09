Boer Peter (31) niet blij met advies-Remkes: ‘Sluit Schiphol een paar weken per jaar en je bent er al’

Leunend op een hek in de grote stal blikt Peter Lekkerkerker (31) naar vijf koeien die net hebben gekalfd. In het hooi liggen ze bij te komen. De boer uit het Friese Gytsjerk is sceptisch over het advies van de commissie-Remkes. Die raadt provincies aan vervuilende en verouderde veehouderijen bij natuurgebieden op te kopen en te saneren.

“Het kost al veel moeite om een vergunning te krijgen als je bij een natuurgebied boert. Dus die verouderde bedrijven bestaan gewoon niet. Dit is te gemakkelijk”, zegt Lekkerkerker. Wel goed vindt hij dat er niet generiek gekort moet worden op de veestapel.

‘Gevolg van negatieve berichtgeving’

Lekkerkerker runt een familiebedrijf met zijn ouders en een buurman. Ze hebben 250 koeien en 150 stuks jongvee. Het bedrijf beslaat 80 hectare gras, 20 hectare mais en 30 hectare natuurgebied, het fûgeltjeslân (Fries voor vogeltjesland), waar later wordt gemaaid om weidevogels tijd te geven jongen groot te brengen.

Uit een enquête van de NOS onder ruim 6000 boeren, bleek woensdag dat een meerderheid onzeker is over het voortbestaan van hun bedrijf sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State. Als er een goede financiële regeling komt, willen vier op de tien boeren praten over stoppen.

Lekkerkerker kan het zich amper voorstellen. “Het is een verdrietige zaak en het gevolg van negatieve berichtgeving. Als die boeren stoppen, dreigt verpaupering op het platteland. Veel boerderijen komen leeg te staan, net als nu al in Duitsland gebeurt.” Zelf stop hij er zeker niet mee, verzekert hij.

Op 1 oktober gaat ook hij demonstreren in Den Haag. Het is genoeg, zegt hij, want waarom worden de boeren weer gepakt? De veestapel inperken, zoals D66 wil, lost het stikstofprobleem niet op, zegt hij aan de tafel in zijn kantoor. “Krimpen is waanzin en flauwekul. De veehouderij is in balans. Er is geen mestoverschot, we gebruiken al minder kunstmest. En waarom moeten wij inleveren? Alleen om vliegtuigen en auto’s ruimte te geven? Als je Schiphol een paar weken per jaar sluit, ben je er al.”

Een klein groepje dat ageert tegen de vee-industrie, krijgt te veel media-aandacht

Ook vindt hij het gevaarlijk om in de voedselproductie te snijden. “Want wat gebeurt er dan? Dan wordt er elders op de wereld op ­geproduceerd met meer uitstoot.” Duurzaam boeren doet hij al. “Wij gebruiken weinig kunstmest. Onze koeien krijgen krachtvoervervangers als bierborstel, bietenpulp en maisgluten – restproducten uit de voedingsindustrie, die wij op het bedrijf benutten.” De kringloop zit sowieso ingebakken in de landbouw, meent de jonge boer. “Stel dat je honderd schapen buiten hebt lopen. De mest komt op het land, waardoor het gras weer groeit. Dat is pure kringloop.”

Hij hekelt de ingewikkelde rekenmethode die Nederland toepast. “In Duitsland mag de stikstofuitstoot van veehouderijen bij natuurgebieden zeventig keer groter zijn dan in Nederland. Ook in België ligt de grens voor stikstofuitstoot tien keer hoger dan in Nederland. Die landen hebben geen probleem, anders zat Duitsland ook vast. Laten we om te beginnen de Europese ­regels voor stikstofuitstoot eens ­gelijktrekken.”

En dan moet hem nog iets van het hart. Een klein groepje dat ageert tegen de vee-industrie, krijgt te veel media-aandacht, vindt de jonge boer. “Dierenactivisten en milieuclubs, de Partij voor de Dieren, linkse mensen. Gelukkig waardeert een grote groep mensen ons boeren nog wel.”

