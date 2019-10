Boegeroep en middelvingers van de boeren op het Malieveld

Het Malieveld staat vol met tractoren van boze boeren, die met een grote demonstratie willen protesteren tegen het volgens hen te negatieve beeld dat de politiek en samenleving van hun beroepsgroep schetsen.

Na de drukste ochtendspits ooit staat het Malieveld helemaal vol met boeren en trekkers. Minister Carola Schouten (ChristenUnie, Landbouw) spreekt de boeren toe. “Vanuit het diepst van mijn hart: ik ben jullie minister en ik ben trots op jullie.” Haar woorden werden ontvangen met boegeroep. Als Schouten belooft de veestapel niet te halveren zolang ze minister was, klinkt er juist gejuich.

Organisator Bart Kemp heeft geen goed woord over voor de minister. “Wat heeft u er een puinhoop van gemaakt. Wat een chaos aangericht.” Namens de boeren legde hij een eisenlijst neer. “Wij eisen complete herwaardering van de agrarische sector, met duidelijk meetbare doelen. We willen meer Nederlands voedsel in supermarkten en restaurants. En we eisen een langdurige en structurele overheidscampagne.” Daarvoor moet volgens Kemp jaarlijks 17,5 miljoen euro worden vrijgemaakt, minimaal vijf jaar lang.

Kemp wijst Schouten op de spandoeken: ‘Geen boeren, geen eten.’ Het veld juicht. “De Jesse Klavers en Rob Jettens willen met een pennenstreek onze toekomst afnemen. Maar zij missen boerenverstand", roept hij.

Sieta Keimpema, van melkveehoudersvakbond Dutch Dairymen Board, uit op het podium een dreigement: het kabinet heeft vier weken om met “een fatsoenlijk idee” te komen, “anders zullen we ze een poepie laten ruiken.” Het veld juicht want men weet waar ze op doelt: in het verleden werden al eens giertanken leeggespoten op het Binnenhof.

‘Je moet samen praten’

Pieter Bijlsma uit Nieuw-Vennep is vanochtend om 5 uur van huis gegaan en was als een van de eerste boeren op het Malieveld. “Ik ben akkerbouwer, maar toen De Groot zei dat Nederland de veestapel moet halveren, raakte dat ook mij. Het is zo makkelijk, zo populair. Maar het gaat over mensen en hun gezin. Je moet sámen met hen praten over hoe we hier voedsel willen produceren.”

Bijlsma doelt op een uitspraak van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. Hij pleitte voor een halvering van de veestapel om uit de stikstofimpasse te komen. Boeren waren woest en er werd opgeroepen tot een demonstratie in Den Haag. Deze massale demonstratie is daarvan het gevolg. Als De Groot het podium op komt, keren de aanwezigen hem massaal de rug toe. “Ik snap jullie frustratie", zegt hij, “maar het gaat ook heel erg slecht met de natuur.” Weer klinkt er luid boegeroep. GroenLinks-leider Jesse Klaver wordt getrakteerd op opgestoken middelvingers. “Er komen grote veranderingen”, zegt hij, “en die gaan u raken. Dat is de waarheid.”

Trouw sprak De Groot vanochtend in aanloop naar zijn gesprek met de boeren. “Ze protesteren niet zomaar. Er is echt iets aan de hand. De politiek heeft hen heel lang in de steek gelaten.” Lees het hele interview hier.

Mark van den Oever van de Farmers Defence Force, een van de organisatoren, krijgt het slotwoord: “Wij willen ab-so-luut geen vee inleveren", zegt hij resoluut. Hij heeft wel ideeën voor vervolgacties: de Formule 1 blokkeren, Schiphol hinderen, en uiteindelijk “de voedselvoorziening platleggen!”

‘Ik word afgeschilderd als milieucrimineel’

Een van de boeren op het Malieveld is akkerbouwer Piet Warmerdam uit Den Helder. Ook onder akkerbouwers heerst onvrede. “Als ik chemische middelen gebruik word ik afgeschilderd als milieucrimineel. Maar datzelfde middel zit in vlooienbanden die je gewoon kan kopen. Zulke regels zijn gekmakend.”

Of Warmerdam het gevoel deelt van Farmers Defence Force, de organisatie achter de massale protesten van vandaag, dat de boer wordt weggepest? “Dat valt mee. Maar mensen lijken te vergeten dat boeren overal voor zorgen: van de hamburger bij McDonalds tot de suiker in de cola.”

Twee arrestaties Verschillende boeren reden aan het begin van de dag door afzettingen heen. De politie heeft inmiddels twee boeren aangehouden. Volgens de politie reed een van hen tegen de richting in over de middenberm en volgde hij de aanwijzingen van agenten niet op. De andere boer werd aangehouden omdat hij zich met de arrestatie bemoeide.

Drukste ochtendspits ooit De boeren trokken vanochtend massaal op hun trekker richting Den Haag. Ook de trein zat vol met boeren, wat voor een schoolreisje-achtige stemming zorgde. Door de vele traag rijdende trekkers was de doorgaans toch al drukke dinsdagochtendspits drukker dan normaal: even voor 8:00 stond er meer dan duizend kilometer file, waarmee er sprake was van de drukste ochtendspits ooit in Nederland.

Tweede Kamer toont begrip voor de boeren In de Tweede Kamer kunnen de boeren hoofdzakelijk op bijval rekenen. Veel Kamerleden hebben begrip voor de zorgen over de toekomst die bij de beroepsgroep leven. “Zo begrijpelijk”, twittert fractieleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Ook PvdA’er William Moorlag heeft begrip voor de “armada aan tractoren” die Den Haag binnentrekt. “Stikstof dwingt tot aanpak en verandering, maar wel zo dat boeren zeker kunnen zijn van een fatsoenlijk bestaan en eerlijk inkomen.” GroenLinks laat enige nuance horen: “Ik snap de boosheid van boeren”, aldus Jesse Klaver. “Maar het systeem van de bio-industrie is failliet. We moeten toe naar minder dieren in Nederland. Dat is geen leuke boodschap, maar wel de waarheid.”

