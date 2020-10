Boa’s slaan alarm om messen en toenemende agressie in de trein. ‘Het zijn meestal jonge gassies’

De jongeman in je treincoupe kan zomaar een slagersmes, een boksbeugel, een priem of een klewang bij zich hebben en waarschijnlijk niet om zijn nagels mee schoon te maken. Dit soort wapens valt met name de laatste tijd regelmatig op de grond bij fouilleringen door handhavers van de NS. Daarvoor waarschuwt het dagelijks bestuur van de afdeling Veiligheid en Service (V&S) van de NS in een brandbrief aan de directie.

In de brandbrief vraagt V&S, waar de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de NS onder vallen, opnieuw om uitbreiding van de uitrusting met een wapenstok. Niet alleen steekwapens in het ov zijn een probleem, aldus de handhavers. Ook wordt gewezen op een toename van agressie en de langere wachttijden op bijstand van de politie.

De vakbond BOA-ACP herkent het probleem van de meegebrachte wapens door reizigers en toont foto’s van wat de laatste tijd zoal is aangetroffen. Passagiers werden gefouilleerd omdat ze weigerden zich te identificeren. Ze waren betrapt op zwartrijden of vertikten het een mondkapje te dragen.

Geen overzicht

De NS zegt geen overzicht te hebben van de hoeveelheid wapens die zijn aangetroffen. Wel staat vast dat vorig jaar zeventien keer een personeelslid met een wapen werd bedreigd. De Rotterdamse vervoersmaatschappij RET registreerde in 2019 zestien incidenten met een wapen. De politie Amsterdam die een eigen Team Openbaar Vervoer heeft, kan geen exacte cijfers over in beslag genomen steekwapens geven. Koepelorganisatie Openbaar Vervoer Nederland evenmin.

Steef Danse van BOA-ACP, maakt zich zorgen over de wapenvondsten. Hij spreekt als kaderlid van de vakbond BOA-ACP, maar ziet zelf genoeg bij zijn werk als V&S’er en hoort genoeg als voorzitter van Veiligheid en Service.

Het zijn meestal “jonge gassies tot een jaar of 25” die messen bij zich dragen, zegt Danse. Hij typeert ze als “vertegenwoordigers van de rapcultuur.” In zijn ogen zijn het geen typische scholieren of studenten, hoewel tientallen scholen dit jaar alarm sloegen over het messenbezit onder leerlingen.

Behalve over de wapenvondsten is Danse ook bezorgd over de toenemende agressie. Vrijwel dagelijks raakt wel ergens een boa van V&S verwikkeld in een worsteling. Uit een overzicht van de NS blijkt volgens Danse dat in de eerste helft van dit jaar ruim dertig procent meer agressie-incidenten zijn geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2019 moest V&S 3068 maal een vorm van geweld toepassen.

Schelden en spugen

Ook de verplichte mondkapjes zorgen voor problemen. Volgens Openbaar Vervoer Nederland zijn er wekelijks ongeveer 150 incidenten rondom mondkapjes. Meestal gaat het om schelden en spugen, een enkele keer is er sprake van ernstig geweld, zoals afgelopen dinsdag toen in Amsterdam een buschauffeur zwaar werd mishandeld.

De agressie richt zich vooral op het personeel van het openbaar vervoer. Maar niet zelden loopt het tussen reizigers onderling hoog op. Danse zegt dat er in de legere treinen naar verhouding meer “gajes” zit. Omdat er minder sociale controle is, adviseert hij treinreizigers om mede-passagiers niet aan te spreken op het mondkapje.

De discussie tussen de 650 medewerkers van de afdeling V&S van de NS en de directie van de spoorwegen over de invoering van de wapenstok sleept al jaren. De NS-directie heeft nog niet op de laatste brief gereageerd.

