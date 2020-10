Boa’s NS gebruikten tien keer per dag geweld

Dat blijkt uit vragen van Trouw naar aanleiding van een geweldsincident in juni op Utrecht Centraal. Alle geweldshandelingen van de 700 NS-boa’s van Veiligheid & Service (V&S) worden gemeld. De boa’s zijn in principe opgeleid om de-escalerend te handelen. Maar ze zijn ook bevoegd om in sommige gevallen geweld in te zetten, bijvoorbeeld ter zelfverdediging. Daarnaast geldt iemand aanhouden die tegenstribbelt ook als geweld binnen de kaders.

De V&S-boa’s zijn er om conducteurs en machinisten te helpen bij lastige situaties in de trein of op het perron. Ze hebben onder meer handboeien bij zich en mogen iemand aanhouden tot de politie de reiziger overneemt. Voor de coronacrisis – toen nog 1,3 miljoen reizigers dagelijks de trein namen – zetten de boa’s ruim drieduizend keer per jaar een geweldshandeling in. Waarbij er logischerwijs op een rustige zondag minder incidenten waren dan op bijvoorbeeld Koningsdag. Hoe vaak NS-boa’s dit jaar geweld hebben ingezet is nog niet duidelijk.

De NS benadrukt dat verreweg het grootste deel van deze geweldshandelingen proportioneel is. Toch vindt er ook buitensporig geweld plaats tegen reizigers. Een NS-medewerker van Veiligheid & Service schopte in juni een 22-jarige man tegen zijn hoofd terwijl de man op de grond lag tijdens een aanhouding op Utrecht Centraal.

Uitzonderlijk

Donderdag komt deze boa voor de rechter. Hij wordt verdacht van poging tot zware mishandeling. De 22-jarige man wordt nergens van verdacht. Hij weigerde de trein te verlaten na een woordenwisseling met een conducteur, omdat hij op weg was naar de crematie van zijn oma. De aanhouding daarna liep uit de hand.

“We willen benadrukken dat wij het horen van het verhaal van onze reiziger verschrikkelijk en aangrijpend vinden”, reageert een woordvoerder van de NS op het incident. Het geweld van de eigen medewerker noemt de NS ‘disproportioneel’. De spoorwegmaatschappij is direct na het incident een onderzoek begonnen. Tegen de boa is inmiddels een ‘passende arbeidsrechtelijke maatregel’ genomen. Hoe vaak dit soort incidenten met buitensporig geweld door NS-boa’s voorkomen wil de spoorwegmaatschappij niet vertellen. Een woordvoerder van NS noemt het geweldsincident op Utrecht Centraal een ‘uitzonderlijk incident’.



