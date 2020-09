BN’ers slaags over anti-coronaregels-actie #ikdoenietmeermee

Hebben influencers een maatschappelijke verantwoordelijkheid? Ja, is het antwoord van zangeres Famke Louise, rapper Bizzey, zangers Thomas Berge en Gers Perdoel en tientallen andere meer en minder bekende Nederlandse artiesten. Maandagavond plaatsten ze een filmpje op Instagram, dat ze deelden onder de hashtag #ikdoenietmeermee. Op gedragen toon spreken zij dezelfde zin uit: “Alleen samen krijgen wij de overheid onder controle. Ik doe niet meer mee. Free the people.”

Rapper Bizzey schrijft: “Wij willen duidelijkheid. Wij zijn niet gek. Wij hebben het afgelopen half jaar moeten toekijken hoe we steeds verder achteruitgaan. Daarom eisen wij eerlijkheid en transparantie. Wat is het nut van niet-medische mondkapjes en de anderhalve meter? Hoe betrouwbaar is de PCR-test en waarom stemt de overheid tegen een onderzoek? Waarom wordt kritische artsen de mond gesnoerd?”

Andere BN’ers werden ‘een beetje boos’ wakker over deze actie, zoals zanger Tim Knol schrijft op Instagram. Hij nam meteen een protestliedje op tegen de influencers, ‘Shooting Words’. Cabaretière Claudia de Breij twitterde “Mogen artsen als jij hulp nodig hebt dan ook zeggen #ikdoenietmeer mee?” Freek Vonk reageert onder het bericht van Tim Douwsma: “Gebruik je invloed beter man. Ik heb je hoog zitten. Hier bereik je niets mee.”

Geldproblemen

Presentator en dichter Tim Hofman wijst er fijntjes op dat de influencers financieel zwaar te lijden hebben onder de coronamaatregelen nu optredens allemaal van de baan zijn. Volgens de NOS ontving rapper Bizzey al zo’n 19.000 euro NOW-steun van de overheid en het bureau bij wie Famke Louise is aangesloten 30.000 euro. Op Radio 538 haastten Bizzey en Thomas Berge zich om te zeggen dat het echt niet om hun persoonlijke geldproblemen gaat. Bizzey: “Het is gewoon een beetje controversieel schoppen tegen de overheid om antwoorden te krijgen op vragen.”

De actie blijkt uit de koker te komen van Willem Engel, initiatiefnemer van de actiegroep VirusWaanzin (nu Viruswaarheid). Die legde een maand geleden een appgroep aan met aan de coronamaatregelen twijfelende BN’ers, waar nu zo’n zeventig mensen in zitten, zei Engel dinsdag in NRC.

De uitspraak van premier Rutte over dat voetbalfans ‘hun bek moeten houden’ lijkt de aanleiding geweest te zijn om met hen een actie online te zetten. Engel erkent dat zijn actiegroep om ‘strategische’ redenen de bn’ers bij elkaar heeft gebracht: “Je moet meerdere doelgroepen aanspreken. Deze BN’ers spreken jongeren aan, die om hun gedrag al zo worden geshamed door de politiek. Ik denk dat jongeren zich door de BN’ers gehoord voelen en gesteund.”

Lees ook:

Eén op de tien Nederlanders gelooft dat er rond corona vieze spelletjes worden gespeeld

Wordt met een toekomstig vaccin een chip in mensen geïmplanteerd? Dat is goed mogelijk, denkt een deel van de Nederlanders.

Betogers Viruswaanzin kloppen aan de deur bij de media

Actiegroep Viruswaanzin protesteert bij redacties in Amsterdam en Hilversum. De actievoerders vinden dat de media niet kritisch genoeg zijn over de coronamaatregelen.