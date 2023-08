Bloemendaal wil geen gedenkplaatjes voor vermoord Joods echtpaar uit Aerdenhout

Twee koperen gedenkplaatjes wilde Stichting Zikaron plaatsen voor een huis aan een lommerrijke laan in Aerdenhout. Deze zogenoemde stolpersteine zouden herinneren aan een Joods echtpaar dat op die plek woonde. In 1943 werd het tweetal gedeporteerd en in Sobibor in een gaskamer vermoord. “De stenen zorgen voor een reflectiemoment”, zegt de initiatiefnemer van Zikaron, Eddy van Maarsen. “Zodat je je bewust bent van wat er ooit geweest is.”

Maar de gemeente Bloemendaal gaat niet akkoord met de plaatsing van de stenen. Volgens de gemeente moeten ook de huidige bewoners van het huis toestemming geven. De bewoners willen de steentjes liever niet omdat ze volgens de gemeente ‘Joodse roots’ hebben. ‘Enerzijds is er de begrijpelijke wens om een stolperstein te plaatsen en anderzijds de pijn van de herinnering bij de familie die plaatsing met zich meebrengt. Dit dwong het college tot een afweging van belangen, een salomonsoordeel’, aldus wethouder Henk Wijkhuisen in een schriftelijke verklaring.

Door heel Europa geplaatst

De bewoners willen zelf niet reageren. Van Maarsen zegt meerdere pogingen te hebben gedaan om met de bewoners in contact te komen en ging uiteindelijk met hen in gesprek. Maar, zegt hij, “de gemeente legt de kwestie nu in het voordeel van de bewoners uit”. Hij vindt dat de gemeente onvoldoende heeft geprobeerd tot een oplossing te komen.

De stolpersteine oftewel struikelstenen zijn een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. De handgemaakte messing steentjes worden sinds 1992 door heel Europa geplaatst voor de huizen waarin slachtoffers van de nazi’s woonden. Op de stenen staan hun namen en hun geboorte- en overlijdensplaats.

Vaker bezwaar

Ook in Aerdenhout zijn de gedenkplaatjes al te vinden. Van Maarsen vindt daarom dat de gemeente ‘een gelijkheidsbeginsel’ moet hanteren en ook deze stolpersteine moet toestaan. Volgens de Stichting Stolpersteine is het niet voor het eerst dat een gemeente bezwaar maakt tegen de gedenkstenen. Sommige gemeenten willen geen stolpersteine omdat ze al eigen stenen of plakkaten installeren.

In Amsterdam wilden bewoners een aantal jaar geleden een rechtszaak aanspannen om plaatsing van de steen te voorkomen. Later maakten zij bekend dat ze de stenen niet voor hun deur wilden, omdat het hen te veel deed denken aan hun eigen overleden kind. Zij staakten de rechtszaak.

Lees ook:

Waarom doen we niet aan Holocaust Memorial Day in Nederland?

In 2005 riepen de Verenigde Naties 27 januari uit tot Holocaust Memorial Day. Is zo’n gedenkdag hét wapen om ook in Nederland de kennis over de Holocaust te bewaren?

De ‘struikelstenen’ worden voortaan ook in Amsterdam gemaakt

Struikelstenen, ter nagedachtenis aan slachtoffers van de nazivervolging, zijn vanaf nu ook ‘made in Holland’.