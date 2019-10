Bloedprikbende besteelt ouderen terwijl ze zogenaamd zorg verlenen

“Er zijn al ondenkbaar veel babbeltrucs en er komen er steeds meer bij, maar deze is wel heel laf”, zegt een woordvoerder van de politie Midden-Nederland. Ouderen uit Delft en de Utrechtse wijken Overvecht en Kanaleneiland werden deze maand om de tuin geleid door zogenaamde zorgverleners. Woensdag meldde zich nog een slachtoffer in Eindhoven. De politie is een landelijk onderzoek gestart.

Volgens een woordvoerder van de politie-eenheid Den Haag lijkt het erop dat de diefstallen door dezelfde criminele bende zijn gepleegd. “Ze gaan op exact dezelfde manier te werk.”

De Utrechtse politiewoordvoerder: “Ze bellen in tweetallen aan met de smoes dat ze bloed komen afnemen namens een zorginstelling.” Vervolgens neemt een van hen daadwerkelijk bloed af door een klein prikje in de vinger, de ander gaat intussen in het huis op zoek naar waardevolle spullen. Zo werden in Utrecht een kluisje, een rollator, cash geld en een pinpas gestolen.

Volgens de politiewoordvoerder is het voor het eerst dat er op deze manier wordt opgelicht. “Ze overschrijden een nieuwe grens door de lichamelijke integriteit van deze kwetsbare groep aan te tasten.”

De politie is op zoek naar de daders en hoopt ondertussen dat de aandacht voor de nieuwste babbeltruc ervoor zorgt dat ouderen zich beter tegen de daders kunnen wapenen.

“Staan er verpleegkundigen aan de deur? Ga dan even na bij de zorgverlener of het klopt dat zij er zijn.” Veel zorgverleners geven op dit moment zelf al aan dat ze nooit onaangekondigd voor de deur staan. Nog een advies: “Vraag altijd om legitimatie. Vertrouw je het niet, doe dan de deur niet open”, zegt de politiewoordvoerder.