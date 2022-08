Blijven we thuiswerken of gaan we toch weer naar het kantoor?

Als de digitale vergaderdienst Zoom de verwachtingen naar beneden bijstelt, dan zegt dat niet alles maar wel iets over wáár we werken. Dat is volgens de videochatdienst weer vaker op kantoor en daardoor komt de omzet van Zoom aan het eind van dit jaar niet uit op de gehoopte 4,6 miljard dollar maar op 4,4 miljard. Nog altijd fors, wat betekent dat óók nog veel mensen thuis werken.

Nu corona naar de achtergrond is verdrongen en de vakantie weer goeddeels achter de rug is, wordt de vraag waar we gaan werken weer interessant. Klappen we de laptop open aan de keukentafel of trotseren we de ringweg richting kantoortuin?

Het is niet het een of het ander, vindt organisatiepsycholoog Aukje Nauta: “Mensen willen allemaal wat anders.” Ze adviseert werkgevers daarom om afspraken op maat te maken met hun medewerkers. “Natuurlijk lijkt het in eerste instantie lekker makkelijk voor de werkgever om iedereen weer terug naar kantoor te halen, en her en der zie je de dwingende boodschappen ook al weer rondgaan, maar een wijs werkgever praat hierover met z’n mensen. Dat is wel zo goed voor sfeer, ontwikkeling van mens en organisatie.”

Zowel thuis als op kantoor werken

Bij grootbank ING houden ze de verhouding thuiswerken en werken op kantoor al enige tijd goed in de smiezen. De 14.500 medewerkers van ING (59 bankfilialen, hoofdkantoren in Amsterdam en Leeuwarden) werken al enige tijd op een hybride manier, dus thuis én op kantoor. “Per team maken we daar afspraken over”, vertelt Karin van der Pol, woordvoerder hr, kantoren en servicepunten bij ING. “In de praktijk zou dat gemiddeld moeten neerkomen op de helft thuis en de helft op kantoor. Op dit moment is de kantoorbezetting iets minder dan 50 procent, maar we zitten ook nog midden in vakantietijd.”

Van der Pol ziet wel een beweging naar meer fysieke ontmoetingen op kantoor. “Het kan natuurlijk ook alweer een tijdje veilig. Maar wij gebruiken toch ook nog vaak Teams en Zoom. De coronaperiode heeft laten zien dat je uitstekend thuis kunt werken. Daar staat weer tegenover dat je nergens zo hard kunt lachen als met je collega's op kantoor.”

Volgens arbeidspsycholoog Tosca Gort is de maatschappelijke norm aan het verschuiven als het gaat over hoe ons werk eruit moet zien: “Bedrijven als Zoom of Google kunnen direct zien wat de trend is bij het thuiswerken en of dat meer of minder is geworden. Dat kunnen wij niet. Maar als je het breder trekt is er sinds de pandemie wel iets aan de hand. Mensen zijn gaan nadenken over wat ze nu echt willen, hun behoeften zijn veranderd.”

Wel garantie op baan maar niet op carrière

Gort ziet twee stromingen: mensen die een baan willen en mensen die liever een carrière willen. “Dat zijn twee verschillende dingen. Een baan is om geld te verdienen maar een carrière heeft meer te maken met een behoefte om invloed te hebben op wat je doet. Nuttig willen zijn. Zingeving.” Gort constateert dat werkgevers vaak niet aan dat nieuwe verlangen tegemoet kunnen komen. “Bedrijven kunnen wel banen bieden maar geen carrière.”

Door de extreme krapte op de arbeidsmarkt kunnen werknemers hun invloed wellicht vergroten. Bedrijven die hun personeel het liefst weer terug op de kantoorvloer heeft, moeten daarom volgens Gort oppassen dat ze die wens niet al te nadrukkelijk naar voren brengen: “Als je daar te veel druk op zet strookt dat niet met wat de werknemer van nu wil en heb je kans dat ze liever zzp-er worden.”

Jessica Brouwer (49), officemanager bij pensioenfonds PME “Ik werk sinds 2018 bij PME en ik doe dat het liefst op kantoor. Ik woon en werk in Den Haag en ik zou alleen al de fietstocht naar kantoor niet willen missen. Thuis werkt het niet voor mij, daar kwam ik tijdens corona wel achter. Ik heb drie kinderen, die allemaal gingen teamen en zoomen tijdens de pandemie, dat was vervelend. Hier op kantoor heb ik veel meer focus. Ik vind mijn werk ook heel leuk.” “Het is niet alleen de fietstocht van huis naar kantoor en weer terug, het is ook de koffie, de printer en de verwarming. Op kantoor is het in de winter lekker warm, dat bespaart ook weer geld. Zeker nu met die hoge gasrekening. En ook de warmte van collega’s, het praatje op de werkvloer. Dat zou ik missen als ik thuis zou werken.”

