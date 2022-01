Blijven de scholen dicht of gaan ze open? Het kabinet moet het zeggen

Maandag hakt het kabinet de knoop door: gaan de scholen volgende week open of worden het weer lessen op afstand.

Beide scenario’s liggen klaar. Schoolleiders in het hele land, van basisscholen tot mbo’s, hebben zich voor volgende week voorbereid op een echte schoolweek met leerlingen in het gebouw. Achter de hand hebben ze een digitaal programma, en vast nog wel wat tussenopties. Welke het wordt, daar zal het demissionaire kabinet maandag, op een van zijn laatste dagen, een klap op moeten geven.

Dat besluit is deels ingehaald door de realiteit: sommige scholen hebben al aangegeven hoe dan ook open te gaan, hoe het besluit ook uitvalt. Dat zijn vaak scholen in het speciaal onderwijs, waar het argument is dat alle leerlingen behoren tot de kwetsbare groep waar het kabinet een uitzondering voor maakt. Maar die categorie wordt door sommigen breder getrokken. In Amsterdam krijgt op ruim tweehonderd scholen in ieder geval groep 8 een uitnodiging voor de les. Ook met het oog op het schooladvies dat binnenkort moet worden afgegeven, worden die kinderen kwetsbaar geacht.

De schoolbank of de laptop

Maar nog altijd zijn er enkele miljoenen leerlingen en studenten voor wie maandag bepaald wordt of het de schoolbank of de laptop wordt. Cruciaal voor die beslissing is een advies van het Outbreak Management Team (OMT), dat moet wegen of het risico van een omikrongolf in de ziekenhuizen niet te groot is. De huidige cijfers lijken op dit moment geruststellend, maar het OMT zal moeten inschatten wat er nog gaat komen, en welke invloed een herstart na de kerstvakantie daarop heeft.

Wat het kabinet daar nog bij krijgt is het maatschappelijke dilemma. De roep om de scholen te openen klinkt luid. Vorige week deden zestig maatschappelijke organisaties daar nog eens een schepje bovenop. Maar tegelijkertijd is de roep om duidelijkheid misschien nog wel groter. Scholenkoepels, vakbonden, leerlingen en ouders willen een langeretermijnvisie: hoe moet het onderwijs verder in deze pandemie? De manier waarop scholen voor de kerstvakantie op het allerlaatste moment nog moesten worden gesloten, was voor hen een voorbeeld van hoe het niet zou moeten.

De zorg om knipperlichtonderwijs

Wat het kabinet daarom echt zal willen voorkomen is nu open gaan en een week later weer dicht moeten, mocht het coronadashboard alsnog verslechteren. Op knipperlichtonderwijs zit niemand te wachten. Dat maakt het een extra lastige afweging, zo in de laatste dagen van Rutte III.

En ten slotte moet het ook nog maar lukken, dat lesgeven. Voor de kerstvakantie hadden scholen het al moeilijk genoeg om de roosters vol te krijgen. Wekelijks testten duizenden docenten positief en vervanging is door het lerarentekort doorgaans niet te krijgen. Toen gaven peilingen onder schoolleiders aan dat de helft van hen klassen naar huis moest sturen. Ook scholen die na de sluiting open wilden blijven voor kwetsbare leerlingen, konden dat door een tekort aan leerkrachten niet altijd waarmaken.

Een besluit om open te gaan is één ding, om die miljoenen leerlingen en studenten daadwerkelijk les te kunnen geven is een tweede.

Lees ook:

Unicef en 59 andere organisaties: open de scholen en sluit ze niet meer

Unicef en 59 andere organisaties roepen het kabinet op de scholen na de kerstvakantie weer open te gooien en daarna niet meer te sluiten bij een toename van het aantal coronabesmettingen.

Met de ‘late vroege schoolsluiting’ stelt het kabinet niemand tevreden

De scholen blijven open, hintte het kabinet lange tijd. Nu ze toch dicht moeten, is vrijwel niemand tevreden.