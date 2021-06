Black Lives Matter en coronapandemie zorgen voor opvallende toename discriminatiemeldingen

Het aantal meldingen en registraties steeg opvallend sterk ten opzichte van 2019. De Discriminatiemonitor verzamelde in totaal 20.090 meldingen en registraties van discriminatie. In het jaar van Black Lives Matter en de coronapandemie werd er vooral meer melding gemaakt van discriminatie op grond van herkomst, waar huidskleur en afkomst onder vallen.

Het was een turbulent jaar, wat betreft het maatschappelijk debat over discriminatie. Niet alleen werd het voorjaar van 2020 gekenmerkt door grote Black Lives Matter-protesten, de coronapandemie bracht discriminatie tegen Aziatische Nederlanders aan het licht, de toeslagenaffaire liet zien hoe de overheid op grote schaal discrimineert, en in september 2020 oordeelt de rechter dat PVV-leider Geert Wilders zich met zijn ‘Minder Marokkanen’ uitspraak schuldig heeft gemaakt aan groepsbelediging.

Een beeld van discriminatie

Het is een greep uit de maatschappelijke ontwikkelingen en de kans is groot dat die invloed hebben op het aantal mensen dat melding doet van discriminatie, aldus het rapport. De auteurs benadrukken dat de discriminatiemonitor geen exacte weergave kan geven is van het aantal mensen dat gediscrimineerd wordt in Nederland. Ten eerste omdat uit ander onderzoek blijkt dat slechts een miniem aantal mensen discriminatie ergens meldt en ten tweede omdat ervaren discriminatie niet per definitie ook discriminatie is voor de wet, en daarmee strafbaar.

Dat gezegd hebbende, geeft het onderzoek wel een goed beeld van hoe discriminatie in Nederland er uitziet. Zo lijkt de meeste discriminatie plaats te vinden op grond van herkomst, waar huidskleur en afkomst onder vallen.

Voorkomen is beter dan Chinezen

Het meest opvallend is het aantal meldingen over het carnavalslied Voorkomen is beter dan Chinezen, dat in het begin van de coronapandemie bij wijze van grap werd uitgezonden door Radio10. Veel Nederlanders ervaarden het liedje als stigmatiserend en discriminerend en er kwamen ruim vierduizend klachten over binnen bij de verschillende antidiscriminatievoorzieningen (ADV's) in het land. Ook bij MiND, dat zich bezighoudt met internetdiscriminatie kwamen hierover veel meldingen binnen.

Maar ook zonder deze enorme bulk, kwamen er bij de ADV's meer meldingen binnen dan in enig ander jaar sinds de Discriminatiemonitor in 2015 begon. Een vijfde van die meldingen heeft betrekking op discriminatie op de arbeidsmarkt. Melders ervaren bijvoorbeeld racisme in sollicitatieprocedures of voelen zich gediscrimineerd omdat een contract niet verlengd wordt. Ook kwamen er veel klachten binnen van gehandicapten die last hadden van de mondkapjesplicht in winkels.

De cijfers komen van registraties van de verschillende antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) in het land, de politie, het College voor de Rechten van de Mens en het meldpunt internetdiscriminatie MiND. Voor het eerst zijn meldingen bij de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman meegenomen. De monitor wordt vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer.

