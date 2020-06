Biologische producten slaan nauwelijks aan

Het wil maar niet vlotten met de verkoop van biologische producten in de Nederlandse supermarkten. Het marktaandeel van biologisch voedsel in reguliere supermarkten als Jumbo en Albert Heijn was vorig jaar 3,21 procent. Slechts een fractie meer dan in 2018, toen het aandeel biologisch eten 3,19 procent bedroeg. Dat blijkt uit cijfers van IRI Nederland, dat de resultaten van supermarkten periodiek in kaart brengt.

De stijging van de omzet van biologische producten in supermarkten is zelfs fors teruggevallen: van 8,2 procent groei in 2018 naar 4,9 procent in het afgelopen jaar. “Ik verbaas mij daar in hoge mate over”, zegt supermarktspecialist Erik Hemmes. “Want de Aldi's, de Lidl's en de Albert Heijns bieden die producten wel voldoende aan. Maar de klant pakt het niet op.”

Het is achttien jaar geleden dat de mediacampagne ‘Biologisch – eigenlijk heel logisch’ werd gevoerd. Het marktaandeel was toen 2 procent. Maar zo laag als dat percentage, zo hoog waren destijds de verwachtingen. De moderne consument ging het economisch voor de wind, was kritisch, goed geïnformeerd en maatschappijbewust en wilde een ‘eerlijk’ product. Voortaan zouden de winkelkarretjes van de Nederlandse klant veel vaker royaal zijn gevuld met biologische artikelen, zo was de gedachte.

Groei stagneert al jaren

Hemmes: “Er is niks van terechtgekomen, de groei stagneert al jaren. Het is heel apart. Duitsers gaan er veel meer voor.” De retailspecialist vermoedt dat de opmars van lokale en regionale producten en vleesvervangers een rol spelen bij het haperen van het biologische marktaandeel. “Die worden gekocht door dezelfde doelgroep van bewuste consumenten en zijn dus concurrenten geworden van biologische producten.”

Met het mini-marktaandeel is het voor Nederland vrijwel onmogelijk om in 2030 te groeien naar 25 procent biologische landbouw, zoals het streven in de zogeheten Green Deal is van de Europese commissie.“Eigenlijk is het diep triest”, zegt Michaël Wilde, directeur van Bionext, de ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding.

“Er worden ongelooflijk ambitieuze doelen gesteld, maar we zijn nog nauwelijks iets opgeschoten.” Voor een economisch gezonde biologische landbouw is het van belang dat vraag en aanbod gelijk opgaan, omdat boeren anders met overschotten van hun producten blijven zitten.

Wél een verkoophit: eieren

Biologische verkoophits zijn er overigens wel. Van de totale eieren-omzet in supermarkten nemen de biologische eieren 16,6 procent marktaandeel voor hun rekening. Ook koffie, thee en cacao doen het goed.

Wilde is ervan overtuigd dat de Nederlandse consument heus bereid is om zijn karretje of mandje te vullen met veel biologische boodschappen. “Maar het is net of we een magisch poortje doorgaan als we de supermarkt binnenstappen. Ineens worden we dan gewoon consument. Daarnaast zijn de niet-biologische producten in Nederland ook gewoon van hoge kwaliteit.”

Eerlijker prijsverschillen zijn nodig

Toch zijn er volgens hem wel manieren om ons koopgedrag de biologische kant op te sturen. “De prijsverschillen tussen biologisch en niet-biologisch zouden eerlijker moeten. Onderzocht is dat liefst 68 procent van de consumenten zich laat afschrikken door de prijs. Ik zou daarom willen pleiten voor 0 procent btw op biologisch.” Maar volgens Wilde moet de grote slag in de winkel worden gewonnen. “Wij moeten de waarde van biologische producten in de supermarkt beter communiceren.”

Supermarktspecialist Hemmes noemt chocoladerepenmerk Tony's Chocolonely - dat streeft naar slaafvrije chocola - als voorbeeld van hoe het wél kan. “Die slagen erin om het idealistisch motief aan de man te brengen en met een sterke marketing ook het minder bewuste publiek aan te spreken. Noem mij één biologisch product die dat voor elkaar heeft gekregen.”

